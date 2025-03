Premi Sikarra per al pessebre de Sant Guim

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’associació cultural La Marinada de Sant Guim de la Plana, organitzadora del Pessebre Vivent dels Oficis Perduts, s’ha adjudicat la 14 edició del Premi Sikarra que cada any atorguen la Fundació Jordi Cases i Llebot i l’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs. El lliurament del guardó tindrà lloc dissabte vinent dia 22 de març a les 19.00 hores en un acte a la sala d’actes de la Fassina de Guissona.

El jurat del Premi Sikarra ha valorat l’acció i trajectòria continuada de l’associació des de l’any 1976 per a la dinamització de la vida cultural i festiva de Sant Guim, i especialment per l’impuls que des del 1983 ha donat al pessebre vivent, una activitat en la qual participen prop de 300 figurants. També ha impulsat altres accions com la programació de jornades literàries, l’activitat teatral o el voluntariat.