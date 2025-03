Quant costa i què es menja als dos restaurants de Lleida que han guanyat un Sol de la Guia Repsol

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Guía Repsol ha premiat l’excel·lència gastronòmica de Lleida amb l’entrega dels seus reconeguts Sols a dos establiments, els restaurants Er Occitan de Bossòst i Lo Paller del Coc de Surp (Rialp). Aquest reconeixement suposa un important reconeixement per a la gastronomia de les comarques lleidatanes, que veu com dos de les seues propostes més singulars i compromeses amb el territori obtenen un lloc en el selecte grup de restaurants distingits per la Guia Repsol, referent en el panorama gastronòmic espanyol.

Er Occitan : cuina de proximitat amb visió innovadora

El restaurant Er Occitan, ubicat al carrer Major de Bossòst, destaca per la seua aposta decidida pel moviment Slow Food i el producte de proximitat, sense renunciar a les tècniques modernes i les últimes tendències culinàries. Des de la seua moderna i acollidora sala, els comensals poden disfrutar tant de la bellesa paisatgística de la Vall d’Aran com de la remor del riu Garona mentre degusten una proposta gastronòmica d’alt nivell.

La seua carta, que evoluciona amb cada estació, es fonamenta en productes frescos de mercat i es complementa amb una extensa selecció de vins que supera les 100 referències. El menú, amb un preu de 60 euros, ofereix elaboracions sorprenents basades en ingredients no només de la Vall d’Aran, sinó també de la Ribagorça, el Pallars i el sud de França.

Entre les seues creacions més destacades figuren propostes com la "tempura de flor de saüc", el "tartar d’ostres, vieires, xampinyó Portobello i algues amb pa torrat" o el "civet de llebre al moment amb garrofa, mostassa de pastanaga i nabius." Per finalitzar, també destaquen postres com "la sobretaula aranesa" presentada en forma d’escuma i amb vi ranci.

L’experiència a Er Occitan convida el gaudi pausat, amb les encertades recomanacions de Núria sobre el maridatge perfecte per a cada elecció. Es pot destacar que aquest establiment ja comptava amb el suport de la Guia Michelin abans de rebre aquest Sol Repsol.

El Paller del Coc : experiència exclusiva i personalitzada

Per la seua part, Lo Paller del Coc, situat a la localitat de Surp, constitueix un concepte gastronòmic únic dirigit per Mariano Gonzalvo, exprofessor de la prestigiosa escola Hofmann. Aquest petit i acollidor restaurant es caracteritza per oferir una cuina intuïtiva d’autor, que combina tradició i modernitat en un format íntim i exclusiu.

Sopa de col d’hivern, un dels plats de Lo Paller del Coc.Instagram @lopallerdelcoc

L’establiment destaca per la seua singular proposta: una única taula per a un màxim de 10 comensals on la interacció entre el xef i els clients és constant i directa. El cuiner elabora els plats al moment i permet als assistents participar activament en el procés culinari, la qual cosa resulta en una experiència gastronòmica completament personalitzada.

El compromís amb la terra i l’aposta per productes ecològics i de proximitat són els pilars fonamentals de la filosofia de Lo Paller del Coc. Entre les seues elaboracions més representatives es troben el verat amb albergínia, la cansalada viada amb tòfona o l’arròs amb bolets silvestres, sempre depenent de la temporada i la disponibilitat d’ingredients.

Silvia Valls, terapeuta i parella de Mariano, completa l’equip amfitrió d’aquest projecte gastronòmic vinculat al benestar i ubicat a la Vall d’Àssua. El menú degustació sorpresa pot incloure conserves casolanes, truita marinada i l’oportunitat de redescobrir receptes oblidades de la mà del xef. A més, l’establiment ofereix tallers de cuina per als interessats en aprofundir en aquestes tècniques culinàries.

La Guia Repsol i el seu impacte en la gastronomia espanyola

Els Sols Repsol representen un dels reconeixements més prestigiosos dins del panorama gastronòmic nacional. Similar a les Estrelles Michelin, aquesta distinció avalua la qualitat, originalitat i compromís dels establiments amb el seu entorn i productes locals.

La inclusió d’aquests dos restaurants lleidatans al selecte grup d’establiments guardonats amb Sols Repsol suposa un important impuls per a la visibilitat de la gastronomia de la província, que ve experimentant una notable evolució en els últims anys gràcies al talent dels seus cuiners i la riquesa dels seus productes autòctons.

Aquest reconeixement no només beneficia els establiments premiats, sinó que també contribueix a posicionar la província de Lleida com una destinació gastronòmica d’interès per als amants de la bona taula, complementant així la seua ja consolidada oferta turística relacionada amb la naturalesa, els esports de muntanya i el patrimoni cultural.

Quins criteris utilitza la Guía Repsol per atorgar els seus Sols?

La Guía Repsol basa les seues valoracions en aspectes com la qualitat de la matèria primera, la tècnica culinària, el respecte pel producte, la creativitat, la presentació dels plats i la coherència del projecte gastronòmic. També es valoren positivament la utilització de productes locals, les propostes sostenibles i el compromís amb el territori.

Els inspectors de la Guia realitzen les seues visites de forma anònima per garantir que l’experiència sigui la mateixa que la de qualsevol client, avaluant tant la proposta gastronòmica com el servei, el celler i l’ambient general de l’establiment.

Com influeixen aquests reconeixements en el turisme gastronòmic?

Los Soles Repsol, igual com altres distincions gastronòmiques de prestigi, actuen com a potents reclams per als viatgers interessats en experiències culinàries singulars. Molts turistes planifiquen les seues rutes i destinacions en funció d’aquests reconeixements, la qual cosa genera un impacte econòmic positiu no només per als restaurants premiats sinó també per als productors locals, allotjaments i altres serveis turístics de la zona.

En el cas específic de Lleida, aquests guardons contribueixen a diversificar la seua oferta turística, tradicionalment més centrada en els esports d’hivern, el turisme de naturalesa i les activitats d’aventura, afegint un atractiu més per als visitants durant totes les èpoques de l’any.