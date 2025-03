Aprovat el calendari laboral del 2026 a Catalunya: hi ha diversos ponts festius

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha fet pública l'aprovació del calendari laboral per al 2026, establint els dotze dies festius oficials que seran d'aplicació a tot el territori català. Aquesta aprovació arriba després d'haver estat presentada i acordada amb els principals agents socials i econòmics del país, incloent-hi sindicats com CCOO i UGT, i les patronals FOMENT i PIMEC, en el marc del Consell de Relacions Laborals.

El nou calendari per al 2026 presenta una distribució força favorable per als treballadors catalans, amb diversos festius que cauen en divendres o dilluns, fet que propiciarà la formació de caps de setmana llargs. A més, cal recordar que a aquestes dotze festes generals, cada municipi hi podrà afegir dues festes locals més, ampliant així les possibilitats de descans.

A diferència d'altres anys, el 2026 promet ser especialment generós amb els ponts festius, una circumstància que molts catalans ja estan marcant a les seves agendes per planificar escapades o períodes de descans més extensos sense necessitat d'esgotar dies de vacances.

Els dotze festius oficials a Catalunya pel 2026

El calendari laboral del 2026 estableix com a festius els següents dies:

1 de gener (dijous): Cap d'Any, que combinat amb un dia de vacances el divendres 2, permetrà gaudir de quatre dies seguits de descans.

6 de gener (dimarts): Reis. Si s'agafa festa el dilluns 5, es pot gaudir d'un pont de quatre dies.

3 d'abril (divendres): Divendres Sant, que juntament amb el cap de setmana formarà tres dies no laborables.

6 d'abril (dilluns): Dilluns de Pasqua, prolongant així el descans de Setmana Santa fins a quatre dies.

1 de maig (divendres): Festa del Treball, creant un cap de setmana de tres dies.

24 de juny (dimecres): Sant Joan, que cau a meitat de setmana i ofereix la possibilitat d'un pont llarg si es combina amb dies de vacances.

15 d'agost (dissabte): l'Assumpció, coincidint amb el cap de setmana.

11 de setembre (divendres): Diada Nacional de Catalunya, facilitant un altre cap de setmana llarg de tres dies.

12 d'octubre (dilluns): Festa Nacional d'Espanya, que allarga el cap de setmana a tres dies.

8 de desembre (dimarts): la Immaculada Concepció, amb possibilitat de crear un pont de quatre dies si s'afegeix el dilluns 7 com a dia lliure.

25 de desembre (divendres): Nadal, que combina perfectament amb el cap de setmana.

26 de desembre (dissabte): Sant Esteve, que cau en cap de setmana i completa les celebracions nadalenques.



Pel que fa a Lleida ciutat, a més dels festius generals, també seran no laborables el dilluns 11 de maig, per la Festa de Sant Anastasi, i el dimarts 29 de setembre, quan se celebra la Festa de Sant Miquel, patró de la ciutat.

Particularitats territorials: Aran

Cal destacar que el calendari presenta algunes particularitats territorials. En el cas de la Val d'Aran, seguint els decrets 152/1997 i 146/1998 que modifiquen el Decret 177/1980, la festa de Sant Esteve (26 de desembre) queda substituïda per la Festa d'Aran, que se celebra el dimecres 17 de juny.

Com aprofitar al màxim els ponts del 2026

El calendari del 2026 ofereix diverses opcions estratègiques per maximitzar els períodes de descans. Destaquen especialment els festius que cauen en divendres (3 d'abril, 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre) i dilluns (6 d'abril i 12 d'octubre), que permeten gaudir de caps de setmana de tres dies sense necessitat d'utilitzar dies de vacances.

Els festius que cauen en dimarts, com el 6 de gener i el 8 de desembre, són excel·lents oportunitats per crear ponts de quatre dies invertint només un dia de vacances. De manera similar, Sant Joan (24 de juny), que cau en dimecres, permet configurar un mini període vacacional de cinc dies si s'utilitzen dos dies de les vacances anuals.

Els experts en recursos humans recomanen planificar amb antelació aquests dies per garantir la conciliació laboral i familiar, especialment en sectors on no és possible que tots els treballadors s'absentin simultàniament. Moltes empreses ja estan adaptant els seus calendaris interns per gestionar eficientment aquests períodes de major demanda de vacances.

Aquest calendari laboral 2026, amb la seva generosa distribució de festius, ofereix als catalans múltiples oportunitats per desconnectar i recarregar energies al llarg de l'any, una circumstància que sens dubte molts aprofitaran per planificar amb temps les seves escapades i descans.