Emprendre a través d’un ‘hackathon’

Com millorar l’emprenedoria a la Segarra, respecte als joves i les dones, per repoblar el territori? Aquest era el repte que se’ls va plantejar ahir a 23 alumnes de Formació Professional (FP) de l’INS La Segarra i l’INS Guissona. El Centre d’Empreses Innovadores (CEI) de Cervera va acollir la segona jornada FP Challenge de Ponent impulsades per la Direcció General d’FP per tot Catalunya i autogestionades pels centres participants. Durant tot el matí els estudiants van portar a terme un hackathon, un esdeveniment en el qual es desenvolupen projectes de forma col·lectiva, dividits en quatre equips i amb un temps limitat per trobar una solució al repte que els havia plantejat l’empresa bonÀrea, col·laboradora de l’INS Guissona: com fomentar l’emprenedoria a la Segarra.

Segons la coordinadora d’FP de l’INS La Segarra, Gisel Llobet, els alumnes van contestar una sèrie de preguntes per conèixer-se, analitzar el context actual, fer pluja d’idees, elaborar una proposta basant-se en els clients a qui va dirigit, definir el model de negoci i presentar-lo a la resta de companys. Tots els grups van coincidir que per impulsar l’emprenedoria a la comarca seria necessari incrementar i millorar les connexions de transport públic, i d’aquesta manera fomentar la sostenibilitat; més opcions per formar-se; millorar les connexions d’internet i més informació per emprendre. Crear una empresa de servei de transport per als estudiants i treballadors de la comarca o una acadèmia per oferir formació en diferents sectors van ser algunes de les propostes. “Treballar en equip és més dinàmic per trobar una solució i donar més oportunitats perquè la gent es quedi a viure al territori”, va considerar Iuri Fisticanu. Totes aquestes propostes i l’anàlisi de les carències del territori es traslladaran a les administracions i a bonÀrea.