La infertilitat també és cosa d’homes: per què hauries d’anar a l’uròleg

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

La meitat de les parelles que experimenten dificultats per concebre presenta algun factor associat a la infertilitat masculina, segons han informat recentment els especialistes del Departament d’Urologia de la Clínica Universitat de Navarra. Aquests problemes solen estar "normalment vinculats a paràmetres seminals anormals", per la qual cosa els experts recomanen aprofundir en l’origen de la causa per establir un pla assistencial adequat i no retardar innecessàriament el seu abordatge.

"La infertilitat és una malaltia del sistema reproductiu masculí i femení, per la qual cosa cal estudiar ambdós membres de la parella simultàniament per categoritzar la seua causa. Això és especialment preocupant perquè l’avaluació de l’home s’obvia moltes vegades, provocant que aquestes situacions o es diagnostiquen tard, o no es diagnostiquen", ha assenyalat el Dr. José Enrique Robles, uròleg i especialista de la Unitat de Fertilitat de la Clínica Universitat de Navarra.

Els professionals sanitaris expliquen que, encara que les causes de la infertilitat poden ser genètiques o derivades de l’efecte advers d’un medicament, el més habitual és que sigui idiopàtica (quan es desconeix l’origen exacte) o conseqüència d’una infecció prèvia. La correcta determinació del desencadenant permet personalitzar el tractament, que pot incloure des de medicaments hormonals fins cirurgia mínimament invasiva, incloent també l’embolització d’una varicocele (una vena amb flux sanguini anormal a l’escrot).

La importància d’una avaluació urològica completa

Els especialistes insisteixen que la valoració de l’home no s’ha de limitar únicament a una anàlisi dels paràmetres seminals. El Dr. Roures destaca la necessitat de realitzar un estudi més ampli que inclogui la història clínica prèvia del pacient, proves hormonals i tècniques d’imatge per aconseguir un diagnòstic precís i complet.

A diferència de les dones, que solen visitar el ginecòleg per a revisions periòdiques i comencen la preparació prèvia a la gestació amb la presa d’àcid fòlic, entre altres mesures, els homes no tendeixen a anar a l’uròleg tret de quan la problemàtica ja és evident. Aquesta realitat preocupa els especialistes, que consideren fonamental que les unitats de fertilitat comptin amb equips multidisciplinaris on es pugui fer un abordatge integral de la parella amb dificultats per a la gestació.

"És fonamental l’estudi previ per part de l’uròleg, ja que ens permet saber les causes que sí que tenen solució i resoldre-les de manera permanent. Així passem de tractar un home malalt a un de sa. En el cas que no trobem la causa de la infertilitat, llavors és precís parlar amb el pacient i amb la seua parella per poder saber les expectatives prèvies, la qual cosa poden esperar del tractament, les opcions en primera i segona línia i els efectes secundaris," afegeix el Dr. Felipe Villacampa, uròleg i especialista de la Unitat de Fertilitat de la Clínica Universitat de Navarra.

Factors de risc associats a la qualitat seminal

Els experts en urologia recalquen que assolir un diagnòstic clar i realitzar un estudi previ té un impacte beneficiós sobre la salut general de l’home. Existeixen diversos factors de risc que poden afectar negativament la qualitat del semen, com el consum de tabac, l’exposició a tòxics o la mala forma física. A més, problemes específics com les infeccions urinàries o les malalties de transmissió sexual també poden comprometre altres paràmetres de salut.

Com indica el Dr. Villacampa, aquest abordatge integral "comporta millores en la percepció del pacient, la seua autoestima i qualitat de vida, a més de repercussions evidents en la mateixa parella". La intervenció primerenca i el seguiment adequat poden marcar una diferència significativa tant en les possibilitats de concepció com en el benestar general del pacient.

Infertilitat masculina com a indicador de salut general

Un aspecte especialment rellevant que destaquen els especialistes és que la funció testicular es considera un indicador de l’estat general de salut de l’home. Per tant, un seguiment adequat dels pacients que desenvolupen infertilitat primerenca permet, com assenyala el Dr. Robles, "aconsellar-los sobre possibles patologies futures, ja que existeix una relació clara entre la infertilitat masculina i un risc cardiovascular més elevat."

Els estudis científics han demostrat que els homes amb problemes de fertilitat semblen tenir més predisposició a patir malalties cròniques, independentment dels factors sociodemogràfics associats. Aquesta correlació es manté fins i tot en l’àmbit oncològic, ja que s’ha observat una associació entre la infertilitat i determinats tipus de càncer.

Quan un home ha d’ anar a l’uròleg per problemes de fertilitat?

Els especialistes recomanen que l’home vagi a consulta urològica quan, després de 12 mesos de relacions sexuals regulars sense protecció, la parella no aconsegueix un embaràs. Aquest període es redueix a 6 mesos si la dona té més de 35 anys o si existeixen factors de risc coneguts per a la fertilitat masculina, com antecedents de criptorquídia (testicles no descendits), cirurgies prèvies a la zona genital, quimioteràpia o radioteràpia, o malalties genètiques.

També és aconsellable la consulta urològica preventiva en aquells homes que, sense buscar actualment un embaràs, presenten símptomes com a dolor testicular, variacions en el volum testicular, problemes d’erecció o ejaculació, o antecedents d’infeccions genitals.

Avenços en el diagnòstic i tractament de la infertilitat masculina

En els últims anys, s’han produït importants avenços en el camp del diagnòstic i tractament de la infertilitat masculina. Les tècniques d’anàlisi seminal han evolucionat per incloure no només paràmetres bàsics com la concentració, mobilitat i morfologia dels espermatozoides, sinó també estudis de fragmentació de l’ADN espermàtic i tests de capacitació.

Quant als tractaments, a més dels abordatges tradicionals com la cirurgia de varicocele o l’administració d’hormones, han sorgit noves aproximacions terapèutiques basades en suplements antioxidants, modificacions de l’estil de vida i tècniques avançades de reproducció assistida que permeten seleccionar els espermatozoides amb millor qualitat genètica.

Els especialistes acaben que un abordatge precoç, multidisciplinari i personalitzat de la infertilitat masculina no només millora les possibilitats de concepció, sinó que també pot contribuir a la detecció primerenca d’altres patologies i a la millora de la salut general de l’home.