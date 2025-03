L’àvia de Catalunya, de Bellvís, compleix 112 anys en perfecte estat

Angelina Torres sent entrevistada per l’Agència Catalana de Notícies. - ACN

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Angelina Torres, nascuda el 18 de març del 1913 a Bellvís, va complir ahir 112 anys i és una de les 60 persones més longeves del món. Concretament se situa en la 57a posició a nivell mundial, segons l’associació Gerontology Research Group (GRG). L’Angelina és la successora de Maria Branyas com a persona més longeva de l’Estat. L’Angelina va explicar a l’agència ACN que desconeix el secret de la seua longevitat i va dir que “cada dia em pregunto com he arribat a aquesta edat”. La catalana, que viu en un pis al costat de la Sagrada Família, va recordar que “Barcelona era un poble quan jo era jove” i va veure nàixer “aquest temple’’ de Gaudí. També va destacar les diferències dels temps d’ara amb els de la Guerra Civil: “A Barcelona passàvem gana, no hi havia menjar”, i envia un missatge als joves, recomanant que “tinguin paciència a la vida i molt amor, tant als fills com a la gent gran”.