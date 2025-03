Prevenció d’incendis a casa a través del teatre

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Uns 1.100 alumnes de primer i segon de Primària de disset centres educatius de Lleida reben aquesta setmana formació en prevenció d’incendis a la llar amb l’obra de teatre Avança’t al foc, al Teatre Municipal de l’Escorxador. Es tracta d’una iniciativa de la Paeria, els Bombers de la Generalitat i l’Aula Municipal de Teatre. Amb la dramatització a càrrec d’alumnes de l’Aula de Teatre i la participació de la mascota El Marraquet Bomber, l’objectiu és ensenyar i corregir les accions diàries que es fan a casa i que poden arribar a causar un incendi. També explica com actuar si hi ha un incendi i com reduir el risc. L’any passat, els Bombers van fer 454 sortides per incendis en edificis a les comarques lleidatanes. Aquesta iniciativa de prevenció també es fa als centres amb la xarrada Tanca la porta al foc.