La Seguretat Social avisa als que han fet la mili a Espanya: aquests són els avantatges a l’hora de la jubilació

La Seguretat Social ha recordat a tots aquells que van fer el servei militar obligatori, conegut popularment com "la mili", que aquest període no compta com a temps cotitzat per a la jubilació ordinària, però sí que pot ser determinant per als qui busquen accedir a una jubilació anticipada, tant voluntària com involuntària.

Segons ha informat l’organisme públic, aquest temps de servei militar pot utilitzar-se específicament per completar els anys de cotització requerits en determinats suposats. Concretament, es permet sumar fins un màxim d’un any del servei militar o de la prestació social substitutòria per assolir el mínim de cotització exigit per la normativa vigent. Aquesta possibilitat beneficia directament aquells treballadors que desitgen retirar-se abans de l’edat legal establerta, sempre que aquest període els ajudi a complir els requisits establerts en la legislació.

Per fer efectiu aquest reconeixement, la Seguretat Social destaca que és imprescindible acreditar oficialment el temps de servei militar. Els interessats han de sol·licitar un certificat en la Delegació corresponent del Ministeri de Defensa i presentar-lo juntament amb el DNI. Els experts recomanen gestionar aquest tràmit amb prou antelació per evitar possibles retards en la resolució de la sol·licitud de jubilació.

Requisits perquè la mili computi en la jubilació anticipada

Perquè el període de servei militar sigui efectivament considerat per la Seguretat Social, és necessari complir una sèrie de condicions específiques. En primer lloc, com s’ha esmentat, aquest temps només computa per accedir a la jubilació anticipada, no para l’ordinària, i en cap cas no incrementa el percentatge de la pensió a percebre.

Així mateix, és important destacar que el temps màxim computable és d’un any, independentment que el servei militar es prolongués per més temps. Aquesta limitació està clarament establerta en la normativa i no admet excepcions.

El procediment per sol·licitar aquest reconeixement implica presentar la documentació acreditativa davant de la Seguretat Social. El certificat ha de ser expedit oficialment pel Ministeri de Defensa i ha de reflectir amb exactitud les dates d’inici i acabament del servei militar. Sense aquesta documentació, no serà possible computar aquest període per als efectes de jubilació anticipada.

L’equiparació del Servei Social Femení

Un aspecte menys conegut però igualment rellevant és que, des de 2021, també es preveu el còmput del Servei Social Femení per a aquests mateixos efectes. Aquest servei, que era obligatori per a les dones durant dècades a Espanya, s’equipara ara al servei militar masculí respecte a la seua consideració per a la jubilació anticipada.

Aquesta equiparació suposa un important avenç en termes d’igualtat, ja que reconeix el temps que moltes dones espanyoles van dedicar obligatòriament a aquest servei i permet utilitzar-lo per a les mateixes finalitats que els homes poden utilitzar el seu temps de servei militar.

Igual com passa amb el servei militar, les dones que desitgin computar aquest temps l’han d’acreditar degudament mitjançant la documentació oficial corresponent. Aquest tràmit pot realitzar-se a les oficines de la Seguretat Social, on els funcionaris proporcionaran informació detallada sobre els passos a seguir.

Impacte en la planificació de la jubilació

Aquest recordatori de la Seguretat Social resulta especialment rellevant per a aquells treballadors que es troben pròxims a l’edat de jubilació i estan avaluant les seues opcions. Per a molts espanyols que van realitzar el servei militar obligatori, aquest període pot marcar la diferència entre poder accedir a una jubilació anticipada o no.

Els experts en planificació de la jubilació recomanen a tots els afectats revisar la seua vida laboral i calcular si, amb la suma d’aquest període, podrien complir els requisits per accedir a la jubilació anticipada. En cas afirmatiu, el següent pas seria obtenir la documentació necessària i presentar-la davant de la Seguretat Social.

És important recordar que la jubilació anticipada comporta una sèrie de penalitzacions en la quantia de la pensió, per la qual cosa cada cas s’ha d’avaluar individualment per determinar si aquesta opció resulta convenient. No obstant, per als qui necessitin o desitgin retirar-se abans de l’edat legal, aprofitar el temps del servei militar pot ser una alternativa viable, sempre que compleixin tots els requisits establerts.

Quina documentació necessito presentar?

Per acreditar el temps de servei militar davant de la Seguretat Social, és necessari presentar un certificat oficial expedit pel Ministeri de Defensa. Aquest document ha d’incloure les dates exactes d’inici i acabament del servei, així com qualsevol altra informació rellevant relacionada amb el mateix.

Obtenir aquest certificat pot requerir temps, especialment si el servei militar es va realitzar fa molts anys. Per això, els experts recomanen iniciar aquest tràmit amb prou antelació, idealment diversos mesos abans de sol·licitar la jubilació anticipada. D’aquesta manera, s’eviten possibles retards o complicacions en el procés.

A més del certificat del Ministeri de Defensa, serà necessari presentar el DNI i qualsevol altra documentació que pugui ser requerida per la Seguretat Social. En cas de dubtes específics sobre aquest tràmit, el més recomanable és anar directament a una oficina de la Seguretat Social, on els funcionaris podran proporcionar informació detallada i personalitzada.