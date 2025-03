Aquestes són les destinacions més populars entre els espanyols per viatjar aquesta Setmana Santa

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Els espanyols tenen clar on viatjaran aquesta Setmana Santa de 2025: segons les dades recopilades per Civitatis, companyia especialitzada en visites guiades i excursions, les preferències es decanten per destinacions estatals com Sevilla i internacionals com Nova York.

Les dades de reserves per a aquesta Setmana Santa confirmen que els espanyols prefereixen explorar destinacions amb història, cultura i tradició: entre les destinacions més sol·licitades destaquen Nova York, que es posiciona com el favorit internacional, i Sevilla, com l’opció preferida dins de les nostres fronteres per als qui opten per no sortir del país durant aquestes dates tan assenyalades.

Europa i Amèrica: els continents preferits per a aquestes vacances

A nivell internacional, el vell continent continua sent l’elecció predilecta per a la majoria d’espanyols. París encapçala el rànquing gràcies a la seua inigualable combinació d’història, art i romanticisme. La capital francesa, amb els seus emblemàtics monuments i la possibilitat de disfrutar d’un romàntic passeig pel Sena després de visitar el Louvre, continua exercint un poderós atractiu sobre els viatgers espanyols.

Roma es manté com una altra de les destinacions estrella, especialment significatiu aquest any per la celebració del Jubileu, que està atraient no només turistes espanyols sinó pelegrins de tot el món. Els seus carrers empedrats desbordants de vida i la seua exquisida gastronomia són altres factors que consoliden la seua popularitat.

Londres completa el podi europeu amb la seua característica barreja de tradició i modernitat. La capital britànica, amb els seus icònics monuments, barris de pel·lícula com Notting Hill i escenaris que van inspirar sagues com Harry Potter, continua seduint els qui busquen una destinació cosmopolita a poques hores de vol.

Una sorpresa en aquest rànquing és Cracòvia, que s’ha colat entre les destinacions més demandades per a aquesta Setmana Santa. La ciutat polonesa, amb el seu fascinant centre històric medieval i la seua commovedora història recent, demostra que els espanyols també s’interessen per descobrir joies menys convencionals del continent.

A l’altre costat de l’Atlàntic, Nova York es posiciona com la tercera destinació més sol·licitada en general, convertint-se en l’opció preferida per als qui decideixen travessar l'Atlàntic. La ciutat que mai no dorm, immortalitzada en innombrables pel·lícules continua exercint una irresistible atracció. Els seus impressionants gratacels, la diversitat cultural dels seus barris i la seua relativa proximitat amb Espanya la converteixen en una opció ideal per a tota mena de viatgers, ja siguin famílies, parelles o persones que viatgen en solitari.

El sud d’Espanya: epicentre de la tradició pasqual

Dins de les nostres fronteres, el sud peninsular s’erigeix com el gran protagonista durant aquestes dates. Sevilla és la destinació estatal més demandada, seguit molt de prop per diverses localitats de la província de Màlaga. Ambdues ciutats atreuen milers de visitants ansiosos per viure la intensitat de les processons, l’ambient festiu dels carrers i l’hospitalitat característica dels seus habitants.

Granada també figura entre les destinacions predilectes a nivell nacional. La ciutat nassarita, amb la majestuosa Alhambra presidint el paisatge, ofereix una combinació única d’història, cultura i gastronomia. De fet, la visita guiada al monument i els Palaus Nassarites s’ha posicionat com un dels tours més venuts per Civitatis per a aquesta Setmana Santa de 2025.

Còrdova, amb les seues processons que recorren carrerons tan estrets que amb prou feines cap un mocador estès, també captiva nombrosos viatgers. La seua Mesquita-Catedral i el seu Call, testimonis vius de la convivència de tres cultures, permeten als visitants submergir-se en un passat fascinant on cristianisme, islam i judaisme van compartir espai i temps.

Madrid completa el top 5 de destinacions estatals preferides. La capital espanyola no només atreu turistes estrangers, sinó que s’ha convertit en una destinació ideal per a espanyols d’altres províncies. La seua diversa oferta cultural, que inclou visites a museus de renom mundial com El Prado, el Thyssen-Bornemisza o el Reina Sofia, es complementa amb experiències com els tours pels estadis del Riyadh Air Metropolitano i el Santiago Bernabéu, a més d’una extensa cartellera d’espectacles i musicals com El Rei León o Aladdín.

Quines activitats prefereixen els espanyols en les seues destinacions vacacionals?

Les dades de Civitatis mostren que les visites guiades a monuments històrics continuen sent l’activitat més demandada pels viatgers espanyols. En ciutats com Roma, la visita al Colosseu i els Fòrums Romans encapçala les reserves, mentre que a París l’accés a la Torre Eiffel i el Museu del Louvre lidera les preferències.

Les experiències gastronòmiques també guanyen terreny, amb tours de tapes a Sevilla o degustacions de pasta i vi a Roma entre les activitats més sol·licitades. Aquest tipus d’experiències permeten als viatgers connectar amb la cultura local a través d’un dels seus aspectes més representatius: la gastronomia.

Com influeix la Setmana Santa en els preus dels viatges?

Com és habitual en temporada alta, els preus d’allotjament i transport experimenten un notable increment durant Setmana Santa. Segons les anàlisis del sector, les tarifes hoteleres poden augmentar entre un 15% i un 30% respecte a altres dates, especialment en ciutats amb forta tradició pasqual com Sevilla o Màlaga.

Per als viatgers que busquen optimitzar el seu pressupost, els experts recomanen reservar amb temps tant l’allotjament com les activitats al destí, aprofitant descomptes per reserva anticipada que poden suposar un estalvi considerable en el pressupost global del viatge.