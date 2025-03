Impuls a la formació al territori

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Més de 600 persones, la majoria estudiants, van assistir ahir a la cinquena edició de la fira Estudies & Treballes de Tàrrega, organitzada per l’ajuntament, que té com a objectius fomentar l’oferta formativa i laboral del territori i retenir el talent. El certamen es va traslladar amb èxit a Cal Trepat per poder ampliar les activitats. Durant tot el matí, mig centenar de centres, empreses i entitats de la ciutat i municipis veïns van oferir un aparador de l’àmplia oferta formativa postobligatòria disponible.

Aquesta mostra es va completar amb tallers, xarrades i taules d’experiències sobre com emprendre un negoci des de Tàrrega o dedicar-se a una professió com bomber, agent rural o policia, així com demostracions com la de la unitat canina dels Mossos d’Esquadra i un job match (vegeu el desglossament). Aquest any la fira també va centrar esforços a abordar temes relacionats amb l’autoestima, l’empatia o la confiança a l’hora de prendre decisions i emprendre nous camins laborals.

El director dels Serveis Territorials d’Educació i Formació Professional a Lleida, Ruben Mansilla, va assegurar que fires d’aquestes característiques són “necessàries” i va destacar que “obren les portes tant a les empreses com als joves per donar a conèixer la importància de l’FP a Catalunya”.

Per la seua part, la regidora d’Educació de Tàrrega, Alba Castellana, també va indicar que “és una fira molt necessària perquè els joves coneguin l’oferta formativa del territori i no hagin d’anar-se’n a fora per seguir el seu futur formatiu i laboral”; mentre que la regidora de Promoció Econòmica, Núria Robert, va destacar que “un dels nostres objectius és captar i retornar el talent al territori”.

Per facilitar l’accés al recinte, l’ajuntament va habilitar el bus urbà a les 9.00 i a les 13.20 hores.

Cites ràpides entre 12 empreses i 86 persones que buscaven feina

En el marc de la fira Estudies & Treballes, el centre de recursos La Solana de Tàrrega va organitzar ahir amb una alta participació un job match, entrevistes ràpides de 5 minuts entre responsables de Recursos Humans de dotze empreses líders del territori com bonÀrea, Associació Alba, Ondara Logística o BigMat amb 86 inscrits interessats a trobar feina. Una activitat que tant les empreses participants a la recerca de perfils professionals concrets com les persones aspirants a trobar una feina van valorar molt positivament. El job match va tenir lloc a les naus 5 i 6 de Cal Trepat.