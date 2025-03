Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Espanya es prepara per experimentar l’anomenat 'efecte Fujiwhara', un fenomen meteorològic poc comú on diverses depressions satèl·lits ballaran al voltant de la borrasca d’alt impacte Martinho, que s’aproxima ràpidament des de l’Atlàntic. Aquest esdeveniment meteorològic arriba a penes hores després que la borrasca Laurence deixés importants desbordaments en diverses comunitats, els romanents de les quals encara afecten el nord-est peninsular i les Balears.

Què és exactament l’efecte Fujiwhara ?

Aquest curiós fenomen meteorològic, batejat en honor al científic japonès Sakuhei Fujiwhara, descriu la interacció entre dos ciclons o sistemes de baixes pressions quan es troben prou pròxims. "En estar prou pròxims, comencen a girar al voltant d’un punt comú i poden fusionar-se. Aquest curiós fenomen també es produeix en ocasions entre dos ciclons extratropicals o borrasques, per tant no és una cosa insòlita en les nostres latituds," assenyalen des de Meteored.

Fujiwhara, que va realitzar exhaustius estudis sobre vòrtexs ciclònics oceànics entre 1921 i 1923, va descobrir que sota determinades circumstàncies, dos ciclons propers poden orbitar entre si i eventualment convergir en el centre de la seua rotació. Les seues observacions van revelar que quan un dels ciclons és més potent, exerceix un efecte dominant sobre el més feble, podent alterar la trajectòria original d’un o ambdós sistemes.

Encara que els exemples més espectaculars es produeixin amb ciclons tropicals, aquest fenomen també es pot observar entre borrasques extratropicals com les que ara afecten la península ibèrica. De fet, en els propers dies Espanya serà testimoni d’aquest ball ciclònic quan una de les baixes satèl·lit s’endinsi dijous a la nit per l’oest peninsular abans de ser absorbida per Martinho.

Previsions específiques per a Lleida

En Lleida, el temps serà especialment advers durant el cap de setmana. Per al divendres s’espera un temps molt inestable, amb cel ennuvolat i precipitacions que podrien ser abundants en el Pirineu i el Prepirineu. La cota de neu baixarà des dels 2.200 m fins els 1.600 m, i les temperatures màximes experimentaran un descens, mentre que les mínimes amb prou feines patiran variacions.

Dissabte continuarà la inestabilitat. Es mantindrà el cel ennuvolat amb precipitacions gairebé generalitzades, que seran més intenses al Pirineu i el Prepirineu. La cota de neu se situarà entre els 1.400 i 1.700 metres, i les temperatures amb prou feines variaran o descendiran lleugerament. El vent serà de component oest i d’intensitat fluixa.

Per a diumenge, encara que existeix certa incertesa, podrien produir-se nous xàfecs, més probables en zones del Pirineu i el Prepirineu, encara que no es descarten en qualsevol punt de la província. Es preveu un descens de les temperatures, amb gelades febles a les zones pirinenques.

Quan acabarà aquest episodi de mal temps?

Els meteoròlegs indiquen que aquest episodi de pluges i vents intensos es prolongarà, almenys, fins dissabte. La situació començarà a estabilitzar-se gradualment a partir de diumenge, encara que la incertesa sobre l’evolució exacta d’aquests sistemes de baixes pressions continua sent considerable.

Aquest prolongat període d’inestabilitat suposa un repte addicional per a les zones que ja s’han vist afectades per les recents pluges torrencials, especialment aquelles on els terres són saturats i els cursos dels rius presenten nivells elevats.

Per què és tan excepcional aquesta situació meteorològica?

La situació actual resulta notable per la concatenació de borrasques que estan afectant la península ibèrica en un període relativament curt. Aquest "tren de borrasques" és poc habitual i es veu accentuat per la interacció entre els diferents sistemes mitjançant l’efecte Fujiwhara.

Els experts assenyalen que encara que l’efecte Fujiwhara no és del tot infreqüent en les nostres latituds, la intensitat i la configuració particular d’aquests sistemes fan que l’episodi actual sigui especialment significatiu i digne d’atenció des del punt de vista meteorològic.

Les autoritats recomanen extremar les precaucions en els desplaçaments, especialment en zones muntanyoses i àrees on es preveuen precipitacions més intenses, així com mantenir-se informat de les actualitzacions meteorològiques en els propers dies mentre duri aquesta situació d’inestabilitat.