El pol·len arribarà abans i es quedarà més temps aquesta primavera per les pluges i la calor

Publicat per efe Creat: Actualitzat:

La temporada del pol·len a Espanya començarà abans de l’habitual i es prolongarà durant més temps aquesta primavera a causa de les abundants precipitacions registrades el febrer i el març, combinades amb les temperatures elevades de l’hivern passat. Segons les previsions presentades aquest dijous per la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), aquestes condicions meteorològiques provocaran que els símptomes al·lèrgics siguin més persistents el 2024, afectant un nombre creixent de persones.

El doctor Juan José Zapata Yébenes, president del comitè d’aerobiologia de la SEAIC, ha alertat de què la fertilització de les plantes "possiblement es endavant al mes d’abril i s’allargui fins finals de juny i en alguns casos fins al setembre". Els experts subratllen que el canvi climàtic està creant "un entorn més hostil" per als pacients al·lèrgics, ja que les temperatures més altes estan generant un increment a la producció pol·línica i en la quantitat d’al·lergògens presents als grans de pol·len.

"Les condicions climatològiques que estem presenciant faran que cada vegada més les estacions políniques siguin molt més llargues i l’afectació, per tant, als nostres pacients sigui molt més gran", ha explicat Zapata. L’especialista ha destacat també l’"estrès" que experimenten les plantes quan s’exposen a temperatures extremes, un factor que influeix directament en el seu comportament reproductiu.

L’impacte de la contaminació en les al·lèrgies

La SEAIC ha posat el focus en com la contaminació atmosfèrica està agreujant la sensibilitat als al·lergògens. La pol·lució no només potencia els efectes del pol·len en la salut respiratòria, sinó que a més altera les barreres protectores naturals de l’organisme, com la mucosa nasal, la pell i la conjuntiva ocular, facilitant així la penetració de partícules al·lergògenes.

Els especialistes adverteixen que aquest fenomen podria afectar fins i tot persones que tradicionalment no han patit al·lèrgies al pol·len. "La contaminació i el canvi climàtic produeixen canvis significatius tant a l’interior del cos com a l’exterior, la qual cosa afavoreix que una persona no al·lèrgica ho sigui o tingui més probabilitat de convertir-se en al·lèrgica", assenyalen des de la SEAIC.

Les previsions dels al·lergòlegs apunten a un futur preocupant: més d’un terç de la població mundial podria desenvolupar algun tipus d’al·lèrgia respiratòria en les pròximes dècades, sent els pòl·lens un dels principals desencadenants d’aquestes patologies.

Zones d’Espanya amb més concentració polínica

El mapa de concentracions políniques per a aquesta primavera situa el sud peninsular com la regió més afectada. Extremadura, Sevilla i Jaén assoliran nivells que la SEAIC qualifica com a "màxims històrics", amb concentracions estimades entre 16.000 i 19.000 grans per metre cúbic. Això suposarà, segons Zapata, una "afectació sobreafegida de la població" en aquestes zones. Còrdova i Granada també registraran nivells elevats, encara que una mica més moderats.

En el centre peninsular, els pòl·lens de gramínies, olivera, plàtan d’ombra i cupressàcies seran "especialment rellevants" durant la primavera de 2024. Castella i Lleó, Castella-la Manxa i Madrid experimentaran una temporada "moderada-intensa. Toledo destaca particularment, amb previsions que apunten a concentracions de fins 6.000 grans per metre cúbic.

Quant al nord d’Espanya, Vitòria es perfila com un dels punts amb més presència de pol·len, amb aproximadament 5.200 grans per metre cúbic. També Logronyo i Pamplona afrontaran una primavera d’intensitat moderada en termes de càrrega polínica.

Com protegir-se durant la temporada alta de pol·len?

Els especialistes de la SEAIC recomanen diverses mesures preventives per reduir l’exposició al pol·len durant els períodes d’alta concentració:

Consultar els nivells diaris de pol·len a través d’aplicacions especialitzades o portals meteorològics

Mantenir les finestres tancades, especialment durant les primeres hores del matí i cap al tard, quan la concentració polínica sol ser més gran

Utilitzar filtres HEPA en els sistemes de climatització de casa i vehicles

Evitar activitats a l’aire lliure en dies d’alta pol·linització, especialment en zones amb abundant vegetació

Dutxar-se i canviar-se de roba en arribar a casa per eliminar les restes de pol·len adherits

Seguir el tractament prescrit per l’al·lergòleg, que pot incloure antihistamínics, corticoides nasals o immunoteràpia específica

Quina diferència hi ha entre al·lèrgia i asma per pol·len?

Encara que relacionades, l’al·lèrgia al pol·len i l’asma pol·línica presenten característiques diferents. Mentre l’al·lèrgia es manifesta principalment amb símptomes com a rinitis, conjuntivitis o dermatitis, l’asma afecta directament les vies respiratòries inferiors, provocant tos, sibilàncies, opressió toràcica i dificultat per respirar.

Molts pacients amb pol·linosi poden desenvolupar asma durant la temporada de pol·linització, un fenomen conegut com a "asma estacional". Aquest tipus d’asma requereix un maneig específic, ja que pot complicar-se ràpidament durant els pics de concentració polínica. Els especialistes insisteixen en la importància d’un diagnòstic precís i un pla de tractament adaptat a cada cas.

Amb les previsions actuals, la SEAIC recomana a les persones al·lèrgiques consultar amb el seu especialista per ajustar el tractament abans de l’inici de la temporada polínica, especialment considerant que aquest any s’espera un avançament i una durada més llarga a causa de les condicions climàtiques esmentades.