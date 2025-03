Classe magistral solidària al Castell del Remei

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Prop d’un centenar de persones van participar ahir en la iniciativa de la Fundació Castell del Remei en solidaritat amb la població de Picanya, a València, amb una classe magistral impartida per l’enòleg Tomàs Cusiné. L’activitat va consistir en un tast d’una selecció de 14 vins dels cellers Castell del Remei, Tomàs Cusiné, Cérvoles Celler i Cara Nord, en el qual l’elaborador va explicar les seues característiques. En total, es van tastar 112 botelles dels vins blancs Auzells, Finca Racons, Oda i Cérvoles; els monovarietals Trepat, Garnatxa, Finca Barqueres i Tros del Tossal; els vins negres Geol, 1780, Cérvoles i Estrats, i els blancs especials Gran Reserva i Verema Tardana.

L’acte, que va comptar amb la col·laboració de SEGRE, Plusfresc, Euroselecció Wine Tools, l’ajuntament de Castellserà i JB Events, va recaptar 4.500 euros que ajudaran a la reconstrucció dels habitatges de les persones que ho van perdre tot a causa de la dana del mes d’octubre passat.

L’acte va acabar amb un refrigeri final per a tots els assistents, que van rebre de regal un decantador i un val descompte del deu per cent en la compra a l’enoteca del celler. El tast solidari s’havia programat inicialment per al mes de novembre passat però es va haver d’ajornar per problemes de salut del ponent.