Els 8 aliments que no hauries d’escalfar al microones

El microones s’ha convertit en un electrodomèstic imprescindible, permetent escalfar i cuinar aliments amb rapidesa en la nostra frenètica vida diària. Tanmateix, els experts en seguretat alimentària adverteixen que no tots els productes són aptes per a aquest mètode de cocció, podent alguns suposar un risc per a la nostra salut o danyar l'aparell. Un estudi recent de l’American Journal of Epidemiology ha assenyalat que determinats aliments poden generar toxines o reaccions perilloses quan se sotmeten a les microones.

Els microones funcionen mitjançant l’emissió d’ones electromagnètiques que agiten les molècules d’aigua presents als aliments, generant calor. Aquest sistema, encara que ràpid i eficient, pot resultar problemàtic amb certs productes a causa de la seua composició, estructura o contingut en aigua. Segons dades de l’Institut Nacional de Consum, el 97% de les cases espanyoles compta amb un microones, però amb prou feines un 30% coneix les limitacions del seu ús amb determinats aliments.

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària recomana prestar especial atenció als aliments amb alt contingut en aigua, greixos o proteïnes, ja que poden generar reaccions químiques potencialment nocives o perilloses en ser sotmesos a les microones. A continuació, detallem els vuit aliments que mai no hauries d’introduir en aquest electrodomèstic.

Els 8 aliments prohibits al microones

1. Ous amb closca: el perill de l’explosió

Escalfar ous sencers amb closca al microones pot provocar un accident domèstic. En escalfar-se, el vapor que es genera al seu interior no troba sortida i la pressió augmenta fins que la closca acaba esclatant. El resultat no és només un microones brut, sinó també un possible risc de cremades si l’explosió succeeix en obrir la porta. Els experts recomanen sempre batre’ls prèviament o coure’ls de forma tradicional.

2. Verdures de fulla verda: formació de compostos nocius

Encara que sembli sorprenent, els espinacs, bledes i altres verdures de fulla verda no són bones candidates per al microones, especialment si s’escalfen en sec. No només poden produir espurnes durant el procés, sinó que a més l’escalfament pot transformar els nitrats presents de forma natural en aquestes verdures en nitrosaminas, compostos considerats potencialment cancerígens segons investigacions de la Universidad Complutense de Madrid.

3. Aliments congelats de gran mida: cocció desigual

Introduir peces grans de carn o barres de pa directament del congelador al microones és un error comú. La calor no es distribueix de manera uniforme, la qual cosa provoca que l’exterior pugui estar cuit mentre l’interior roman congelat. Aquest desequilibri tèrmic no només afecta al sabor i textura, sinó que pot crear les condicions ideals per a la proliferació de bacteris a les zones que queden a temperatures intermèdies (entre 5°C i 60°C).

4. Salses espesses: explosions i escatxics

La salsa de tomata i altres salses denses tendeixen a comportar-se de forma explosiva al microones. La seua consistència espessa reté el vapor que es genera durant l’escalfament fins que finalment esclata, provocant escatxics que embruten l’interior de l’electrodomèstic. Per evitar-ho, els experts recomanen escalfar aquestes salses en recipients més amples que alts i cobrir-los amb una tapa especial per a microones que permeti la sortida del vapor.

5. Raïm: la formació de plasma

Un dels fenòmens més sorprenents passa amb el raïm. En introduir-les senceres al microones poden generar un espectacle visual perillós: la formació de plasma brillant. Això es deu que el raïm actua com antenes que concentren l’energia electromagnètica fins generar una petita bola de plasma que pot assolir temperatures extremadament altes. Investigadors de la Universitat de Navarra han documentat com aquest fenomen pot danyar seriosament l’electrodomèstic.

6. Bosses de llavors tèrmiques

Els coixins o bosses de llavors utilitzades com a teràpia tèrmica requereixen precaució extrema. Si no se segueixen al peu de la lletra les instruccions del fabricant, aquestes bosses poden sobreescalfar-se i fins i tot incendiar-se dins del microones. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) registra anualment diversos incidents relacionats amb aquests productes, recomanant sempre verificar el temps màxim d’escalfament indicat pel fabricant.

7. Carns crues: riscos per a la salut

Encara que el microones pot utilitzar-se per cuinar carns, no és el mètode més recomanable per a les peces crues. L’estudi esmentat de l’American Journal of Epidemiology assenyala que la cocció desigual pot provocar que algunes zones no assoleixin la temperatura necessària per eliminar patògens com la Salmonella o l’E. coli. L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària recomana assolir almenys 70°C a tota la peça, una cosa difícil d’aconseguir amb la cocció en microones.

8. Arròs reescalfat: toxines resistents a la calor

L’arròs cuit que es reescalfa en microones pot convertir-se en un risc inesperat per a la salut. El bacteri Bacillus cereus, present de forma natural en l’arròs cru, pot sobreviure a la cocció inicial i generar espores tòxiques durant l’emmagatzemament a temperatura ambient. Aquestes toxines són resistents a la calor, per la qual cosa reescalfar l’arròs al microones no elimina el problema. Els experts recomanen refrigerar l’arròs cuit ràpidament i consumir-lo en un termini màxim de 24 hores.

Com utilitzar correctament el microones?

Per aprofitar al màxim aquest electrodomèstic sense córrer riscos, els especialistes en seguretat alimentària recomanen algunes pràctiques bàsiques. És fonamental utilitzar recipients aptes específicament per a microones, evitant metalls i plàstics no dissenyats per a aquest fi. Així mateix, és recomanable remoure els aliments a meitat del procés d’escalfament per assegurar una distribució uniforme de la calor.

Els experts també suggereixen cobrir parcialment els aliments per evitar escatxics mentre es permet la sortida del vapor. Aquest simple gest no només manté net l’interior de l’electrodomèstic, sinó que també ajuda que els aliments s’escalfin de manera més homogènia, preservant la seua humitat i sabor.

Què passa amb els líquids al microones?

Escalfar líquids com a aigua, llet o caldos al microones requereix especial atenció. Si s’escalfen durant més de cinc minuts continuats, poden assolir el punt de sobreescalfament, un estat en el qual el líquid supera el seu punt d’ebullició sense mostrar bombolles. En moure el recipient o afegir algun ingredient, el líquid pot bullir de forma sobtada i provocar greus cremades. Els experts recomanen no superar els 2 minuts d’escalfament continu i introduir un objecte no metàl·lic, com una cullera de fusta, per facilitar la formació de bombolles.

Els olis i aliments grassos són aptes per a microones?

Els olis i aliments amb alt contingut en greixos, com la cansalada o la cansalada viada, poden assolir temperatures extremadament elevades al microones. Aquesta característica no només altera el seu sabor i propietats organolèptiques, sinó que també pot provocar que es fregeixin o cremin. La Fundació Espanyola de Nutrició adverteix que els greixos sobreescalfats poden generar compostos potencialment nocius per a la salut, per la qual cosa recomana utilitzar mètodes tradicionals com la paella, on resulta més fàcil controlar la temperatura.