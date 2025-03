Des d’avui pots sol·licitar les beques MEC 2025-2026: requisits, quanties i com demanar-les

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Les beques a l’estudi del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports per al pròxim curs acadèmic 2025-2026 ja poden sol·licitar-se des d’avui dilluns 24 de març, després de l’obertura oficial del termini que romandrà actiu fins el 14 de maig. Aquesta convocatòria general, dotada amb un pressupost de 2.544 milions d’euros, està dirigida tant a estudiants universitaris i d’ensenyaments artístics superiors com a alumnes de Batxillerat, Formació Professional i altres estudis no universitaris.

Els estudiants interessats hauran d'emplenar una sèrie de dades provisionals a la seua sol·licitud, tot i que encara desconeguin les qualificacions que obtindran aquest curs o quins estudis cursaran el proper any. El Ministeri ha establert que la quantia associada a la renda familiar se situa en 1.700 euros, mentre que l’ajuda vinculada al canvi de residència durant el curs acadèmic s’ha incrementat fins els 2.700 euros (davant els 2.500 euros del curs anterior). Per la seua part, la quantitat corresponent a l’excel·lència acadèmica oscil·larà entre els 50 i els 125 euros.

Novetats en les beques per al curs 2025-2026

Una de les principals millores d’aquesta convocatòria és l’augment de l’ajuda per canvi de residència, que beneficiarà aproximadament a 101.000 alumnes, principalment procedents de zones rurals, facilitant-los el desplaçament fora dels seus municipis per continuar amb els seus estudis.

A més, per primera vegada, els estudiants d’ensenyaments artístics superiors s’equiparen als universitaris, una mesura que, segons fonts del Ministeri d’Educació, beneficiarà uns 7.000 joves. Aquest canvi suposa un reconeixement important per a aquestes formacions que fins ara no comptaven amb el mateix tractament que els estudis universitaris tradicionals.

També s’ha anunciat un increment del 25% en les quanties fixes per a aquells alumnes universitaris o d’ensenyaments artístics superiors que acreditin una discapacitat entre el 25% i el 65%. Aquesta mesura complementa la que ja s’aplica a estudiants amb discapacitat igual o superior al 65%, reforçant així el compromís amb l’educació inclusiva.

Casos específics i col·lectius amb necessitats especials

El Ministeri ha informat que la convocatòria específica per a estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu "s’obrirà més endavant". Aquests ajuts estan destinats a persones amb discapacitat, trastorn greu de conducta o de la comunicació i del llenguatge, trastorn de l’espectre autista o amb altes capacitats. Com referència, l’any passat el termini per a aquest tipus de beques va estar obert des del 30 d’abril fins el 13 de setembre.

En el cas particular dels alumnes procedents de zones afectades per la dana, les autoritats han establert que no es computaran en els rendiments patrimonials les subvencions estatals rebudes per aquesta raó, facilitant així l’accés a les beques a aquest col·lectiu especialment vulnerable després dels danys soferts.

Una altra novetat significativa és la flexibilització dels requisits acadèmics per a les persones majors d’edat que acreditin la condició de víctimes de violència sexual, equiparant-les a les persones menors d’edat en igual situació i a les víctimes de violència de gènere. Aquesta mesura busca proporcionar un suport addicional a aquest col·lectiu i eliminar barreres en el seu accés a la formació.

Procés de sol·licitud i gestió de les beques

Els interessats en sol·licitar aquests ajuts poden formalitzar la seua petició a través de l’apartat "Beques i Ajuts" de la pàgina web oficial del Ministeri d’Educació (https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html). El sistema permet introduir dades provisionals que podran ser modificades posteriorment, facilitant així que els estudiants puguin iniciar el tràmit tot i que encara no tinguin confirmació sobre les seues notes o sobre els estudis que cursaran el proper any.

És important assenyalar que, encara que el termini s’estén fins a mitjans de maig, es recomana no deixar la sol·licitud per a l’últim moment per evitar possibles incidències tècniques o la falta de documentació necessària. Una vegada completada la sol·licitud, els estudiants rebran una confirmació i podran fer seguiment del seu expedient a través de la mateixa plataforma.

El sistema de beques a Espanya

El sistema de beques i ajuts a l’estudi a Espanya constitueix un dels pilars fonamentals per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació. Amb més de 2.500 milions d’euros de pressupost per al pròxim curs, aquests ajuts representen la principal eina de l’Estat per facilitar que els estudiants amb menys recursos puguin accedir i continuar els seus estudis acadèmics.

Històricament, les beques s’han anat adaptant a les necessitats canviants del sistema educatiu espanyol. En els últims anys, s’ha produït una progressiva ampliació tant de les quanties com dels col·lectius beneficiaris, amb especial atenció a estudiants d’entorns rurals, persones amb discapacitat i altres grups vulnerables.

Quins requisits acadèmics s’exigeixen per obtenir una beca?

Els requisits acadèmics varien segons el nivell educatiu. En general, per a estudis universitaris s’exigeix aprovar un percentatge determinat de crèdits matriculats en el curs anterior, mentre que per a estudis no universitaris sol ser necessari promocionar de curs. No obstant, existeixen excepcions i adaptacions per a determinats col·lectius, com s’ha vist en el cas de les víctimes de violència sexual o de gènere.

Com afecta la renda familiar a la concessió de beques?

La renda familiar és un dels criteris principals per a la concessió de beques. S’estableixen diferents llindars de renda que determinen tant el dret a rebre l’ajuda com la quantia de la mateixa. A menor renda familiar, més possibilitats d’accedir a la beca completa, que pot incloure quantia fixa per renda, per residència i per excel·lència acadèmica, segons correspongui en cada cas.