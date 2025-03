‘Estrena’ lírica a Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

El Teatre Ateneu de Tàrrega va omplir ahir a la tarda bona part del seu aforament amb la posada en escena de la primera òpera programada en el cicle musical Tàrrega Sona. Es tractava de la popular òpera La Traviata, de Giuseppe Verdi, que van interpretar les veus del grup Camerata Lírica, acompanyades d’una orquestra.

Teresa García, tècnica municipal de Cultura, va destacar que “estem molt satisfets amb la bona resposta per part del públic”. En aquest sentit, va dir que es va tractar del primer espectacle d’òpera que s’ha programat al Tàrrega Sona perquè “era una demanda del públic”, i va apuntar que “l’objectiu és que tingui continuïtat” gràcies al programa Platea que “ens facilita l’accés a poder contractar aquestes companyies, que són molt cares, per un preu més raonable”. Entre músics i cantants, unes 40 persones formaven part de l’actuació. Val a destacar que els músics estaven situats a primera fila de la platea, tocant a l’escenari, on antigament hi havia hagut una fossa. Així mateix es van oferir subtítols en una pantalla del text de l’òpera per facilitar que el públic pogués seguir-la. La Traviata, estrenada a La Fenice de Venècia el 1853, és una de les òperes més representades de tots els temps i algunes de les seues melodies han traspassat el fet merament operístic per convertir-se en la banda sonora més clàssica.