El papa, d’alta després de 38 dies d’ingrés hospitalari

El papa Francesc va rebre ahir l’alta mèdica en “condicions clíniques estables” després de 38 dies ingressat a l’Hospital Gemelli de Roma. El pontífex va sortir en cadira de rodes al migdia a un dels balcons del centre des d’on va saludar i va agrair l’assistència de milers de fidels. “Gràcies a tots. Veig aquesta senyora amb les flors grogues. Brava”, va dir amb la veu molt debilitada, aixecant el dit polze i assenyalant un ram de roses que portava una dona, la Carmela, de Calàbria, que va estar resant pel papa durant la seua hospitalització. Abans de retirar-se de la finestra de la segona planta, va poder apreciar-se com encara continuava afectat per la tos. Poc després, el pontífex va abandonar el centre hospitalari en un vehicle blanc assegut al costat del copilot, en direcció a la residència de Santa Marta al Vaticà, saludant des de l’interior.

Francesc, de 88 anys i ingressat des del passat 14 de febrer a causa d’una insuficiència respiratòria aguda a causa d’una infecció polimicrobiana, va patir des d’aleshores diversos quadres clínics, com una pneumònia bilateral severa. “La vida del Sant Pare ha corregut perill. Les teràpies farmacològiques, el subministrament d’oxigen d’alt flux i la respiració mecànica no assistida van fer que registrés una lenta però progressiva millora fent sortir el Sant Pare dels episodis més crítics”, segons els metges. A causa de les seues dificultats per parlar, el text de l’Àngelus es va tornar a difondre per escrit i Francesc es va mostrar “entristit” pels intensos bombardejos sobre Gaza i va reclamar “el cessament immediat de les armes” i “un alto el foc definitiu”.