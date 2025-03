Ple a Cervera en el primer ‘Concert de Primavera’

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’Auditori Municipal de Cervera es va quedar ahir petit amb l’actuació del grup Ària Brass Ensemble, que va servir per inaugurar la XLVI edició del cicle de Concerts de Primavera organitzat per l’Associació d’Amics de la Música de Cervera, un programa que s’allargarà fins al juny amb set concerts.

L’ensemble musical format per Bernat Clota, Nicola Barreca i Miquel Camps a les trompetes; David Arnau a la trompa; Pau Carbonell al trombó; Òscar Barqué a la tuba, i Xesco Grau a la bateria va interpretar els temes del disc La Crida, que ells mateixos van gravar. Després d’una primera part en la qual van oferir bandes sonores de pel·lícules i altres composicions d’autors com Toscano, Morricone i Piazzolla, en la segona part es va poder escoltar El Cant de la Senyera. Es tracta de la peça que va escriure Francesc Comorera (1872-1937), antic rector i fundador de l’Orfeó Cerverí i que ha recuperat Pau Carbonell en aquest nou treball discogràfic. Durant el concert, també es van interpretar dos composicions de Carbonell dedicades al campanar de Cervera i la sonoritat de les seues campanes, així com a la Verge de Montserrat, titulades El campanar de Cervera i Sota la vostra protecció.