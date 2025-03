La Via Làctia podria enfrontar un futur alarmant per una anomalia còsmica

Els rajos de ràdio gegants que s’estenen al llarg de sis milions d’anys llum de diàmetre i un enorme forat negre supermassiu al cor de la galàxia espiral J23453268-0449256, segons les imatges del radiotelescopi gegant d’ones mètrica.BAGCHI Y RAY ET AL. / GIANT METREWAVERADIO TELESCOPE / via Europa Press

Una inquietant visió sobre el possible destí de la nostra Via Làctia ha emergit després de la troballa d’una anomalia còsmica que qüestiona la nostra comprensió actual de l’univers. Aquesta revelació planteja interrogants fonamentals sobre l’evolució galàctica i les conseqüències potencials per al nostre propi sistema estel·lar en el futur.

Un equip internacional de científics, encapçalat per investigadors de la Universitat CHRIST de Bangalore, ha identificat una colossal galàxia espiral situada a gairebé mil milions d’anys llum de distància que acull un forat negre supermassiu amb una massa milers de milions de vegades superior a la del Sol. Aquest monstruós objecte còsmic genera enormes rajos de ràdio que s’estenen al llarg de sis milions d’anys llum, un fenomen que contradiu les teories establertes sobre l’evolució galàctica.

La troballa resulta especialment desconcertant perquè, segons les concepcions actuals, aquests potents rajos solen trobar-se exclusivament en galàxies el·líptiques, no en espirals com l’acabada d’observar. Els investigadors adverteixen que la Via Làctia podria experimentar fenòmens similars en el futur, amb possibles conseqüències devastadores per al nostre sistema solar a causa de l’increment de radiació còsmica, gamma i rajos X, que podria desencadenar fins i tot una extinció massiva a la Terra.

Un canvi radical en la nostra comprensió de les galàxies

"Aquest descobriment és més que una simple raresa: ens obliga a replantejar-nos com evolucionen les galàxies i com els forats negres supermassius creixen en elles i configuren els seus entorns", va explicar el professor Joydeep Bagchi, autor principal de l’estudi i investigador de la Universitat CHRIST de Bangalore.

La investigació, publicada a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, va analitzar en profunditat l’estructura i evolució de la galàxia espiral 2MASX J23453268-0449256, que triplica la mida de la nostra Via Làctia. Per a això, els científics van fer servir observacions del Telescopi Espacial Hubble, el Radiotelescopi Gegant d’Ones Metrales i l'Atacama Large Millimeter Wave Array, entre altres instruments avançats.

Tradicionalment, es considerava que la violenta activitat generada per aquests colossals rajos de forats negres supermassius alteraria irremeiablement la delicada estructura d’una galàxia espiral. Tanmateix, contra tot pronòstic, 2MASX J23453268-0449256 ha mantingut intacta la seua morfologia, presentant braços espirals ben definits, una barra nuclear brillant i un anell estel·lar perfectament conservat, malgrat allotjar un dels forats negres més extrems mai observats en un entorn similar.

Possibles conseqüències per a la nostra galàxia

La nostra Via Làctia conté en el seu centre un forat negre de 4 milions de masses solars —conegut com a Sagitari A*— que actualment es troba en un estat extremadament inactiu. No obstant, els investigadors adverteixen que aquesta situació podria canviar dràsticament si un núvol de gas, una estrella o fins i tot una petita galàxia satèl·lit fos devorat per aquest monstre còsmic, la qual cosa podria desencadenar una intensa activitat de rajos energètics.

Les conseqüències de l’aparició de tals fenòmens a la nostra galàxia dependrien de diversos factors com la seua potència, direcció i producció energètica. Un raig dirigit cap al nostre sistema solar podria erosionar les atmosferes planetàries, danyar l’ADN dels éssers vius i augmentar les taxes de mutació a causa de l’exposició a la radiació. En el pitjor dels escenaris, si la Terra quedés exposada directament a un d’aquests rajos, podria degradar-se la nostra capa d’ozó i provocar-se una extinció massiva.

Els astrònoms consideren probable que la Via Làctia hagi generat rajos de ràdio a gran escala en el passat i podria tornar a fer-ho en el futur, encara que resulta impossible determinar amb exactitud quan ocorreria aquest fenomen a causa de la multiplicitat de factors implicats.

Noves perspectives sobre la matèria fosca

L’equip científic també va descobrir que la galàxia estudiada conté deu vegades més matèria fosca que la Via Làctia, un element crucial per a l’estabilitat del seu disc de ràpida rotació. Aquesta troballa revela un equilibri sense precedents entre la matèria fosca, l’activitat dels forats negres i l’estructura galàctica.

"Comprendre aquestes rares galàxies podria proporcionar pistes vitals sobre les forces invisibles que governen l’univers, incloent la naturalesa de la matèria fosca, el destí a llarg termini de les galàxies i l’origen de la vida", va assenyalar Shankar Ray, coautor de l’estudi i doctorand a la Universitat CHRIST de Bangalore.

Aquesta investigació no només amplia el nostre coneixement sobre l’evolució galàctica, sinó que també ofereix una finestra al possible futur de la nostra pròpia galàxia, plantejant interrogants fonamentals sobre l’estabilitat a llarg termini de la nostra llar còsmica i les condicions necessàries per a la continuïtat de la vida tal com la coneixem.