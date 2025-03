Aquesta és la marca de tabac que més puja a partir del març del 2025

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El preu del tabac experimenta un nou increment a Espanya a finals de març, tot just setmanes després que marques populars com Ducados o Winston ja es van apujar. Segons publica el Boletín Oficial del Estado, mitjançant una resolució del 21 de març de 2025 de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, s’estableixen nous preus de venda al públic per a nombroses referències de cigarros a la península i les Balears. Destaca especialment el cas de Chesterfield: la seua versió 'Roll your own' de 30 grams ja val 6,50 euros.

Aquest encariment respon fonamentalment a la fiscalitat aplicada sobre aquests productes, en línia amb l’estratègia governamental de desincentivar el consum del tabac mitjançant mesures econòmiques. Un enfocament que, no obstant, s’ha d’equilibrar amb la important contribució que aquest sector realitza a les arques públiques: només el 2023, la indústria tabaquera va aportar 6.168 milions d’euros a l’Estat, una xifra gens menyspreable a què l’Administració difícilment pot renunciar en l’actual context econòmic.

Evolució del consum de tabac a Espanya

Les polítiques antitabac implementades en les últimes dècades han aconseguit reduir significativament el nombre de fumadors a Espanya. Actualment, la xifra de consumidors habituals és aproximadament un 10% inferior a la registrada a finals del segle XX, la qual cosa suposa un avenç notable en termes de salut pública. No obstant, aquesta tendència a la baixa en el consum tradicional contrasta amb l’auge d’alternatives com els vapejadors i cigarros electrònics, que han guanyat popularitat especialment entre els joves.

"L’estratègia d’increments fiscals ha demostrat ser efectiva per reduir el consum, però també genera nous desafiaments", expliquen fonts del sector sanitari. El principal repte consisteix a mantenir l’equilibri entre els objectius de salut pública i la recaptació fiscal, en un mercat que evoluciona constantment amb l’aparició de productes alternatius.

Detall dels nous preus per marques

L’increment de preus no afecta per igual totes les marques presents al mercat espanyol. Encara que la pujada més comentada correspon a Chesterfield en el seu format per lligar, nombroses referències experimenten variacions en el seu cost final per al consumidor.

Entre les marques més populars que modifiquen els seus preus es troben:

Chesterfield Roll your own (30g): passa a costar 6,50 euros, convertint-se en una de les referències amb més increment proporcional.

Diverses presentacions de Marlboro , la marca líder en el segment prèmium, també experimenten ajustaments a l’alça.

Les marques del segment econòmic, que en anys recents havien guanyat quota de mercat, veuen reduït el seu avantatge competitiu amb aquests nous increments.

A continuació detallem els nous preus per marca i unitat:

Cigarros i cigarretes

Enigma Nicaragua Mini Robust M (20): 1,95 euros / unitat

(20): 1,95 euros / unitat Enigma Nicaragua Robusto M (20): 2,20 euros / unitat

(20): 2,20 euros / unitat Enigma Nicaragua Titan M (20): 2,60 euros / unitat

(20): 2,60 euros / unitat Enigma Nicaragua Torpedo M (20): 2,30 euros / unitat

(20): 2,30 euros / unitat My Father Don Pepin Vintage Corona 5 3/4 X 48 (20): 16,80 euros / unitat

Father Don Pepin Vintage Corona 5 3/4 48 (20): 16,80 euros / unitat My Father Don Pepin Vintage Robust 5 X 54 (20): 19 euros / unitat

Father Don Pepin Vintage Robust 5 54 (20): 19 euros / unitat Eiroa Sampler Robusto 50 X 5 (l’envàs de 5): 51,90 euros / envàs

5 (l’envàs de 5): 51,90 euros / envàs Plasencia Alma del Fuego Ometepe Torpedo (l’envàs de 20): 2.000 euros / envàs

Alma del Fuego Ometepe Torpedo (l’envàs de 20): 2.000 euros / envàs Plasencia Sampler Robusto Collection (l’envàs de 6): 119 euros / envàs

Picadures de lligar

Chesterfield Roll Your Own (30 g): 6,50 euros / unitat

(30 g): 6,50 euros / unitat Picadures de pipa

Almassiva Blue Beast (200 g): 16,50 euros / unitat

Almassiva Blue Beast (50 g): 4,40 euros / unitat

Almassiva Brotherheart (50 g): 4,40 euros / unitat

(50 g): 4,40 euros / unitat Almassiva Cabrio In Marbella (200 g): 16,50 euros / unitat

(200 g): 16,50 euros / unitat Almassiva Cabrio In Marbella (50 g): 4,40 euros / unitat

(50 g): 4,40 euros / unitat Almassiva Come to Dubai (200 g): 16,50 euros / unitat

Dubai (200 g): 16,50 euros / unitat Almassiva Pink King (200 g): 16,50 euros / unitat

Almassiva Pink King (50 g): 4,40 euros / unitat

Almassiva Summer In Beirut (200 g): 16,50 euros / unitat

Anda Blyat Strong Clipporizz (200 g): 22,50 euros / unitat

(200 g): 22,50 euros / unitat Anda Blyat Strong Clipporizz (50 g): 6,50 euros / unitat

(50 g): 6,50 euros / unitat Anda Blyat Strong Con Verd (200 g): 22,50 euros / unitat

Anda Blyat Strong Con Verd (50 g): 6,50 euros / unitat

Anda Blyat Strong Mentido (200 g): 22,50 euros / unitat

(200 g): 22,50 euros / unitat Anda Blyat Strong Mentido (50 g): 6,50 euros / unitat

(50 g): 6,50 euros / unitat Anda Blyat Strong Temptation (200 g): 22,50 euros / unitat

(200 g): 22,50 euros / unitat Anda Blyat Strong Temptation (50 g): 6,50 euros / unitat

(50 g): 6,50 euros / unitat Camina Mentido (950 g): 75 euros / unitat

(950 g): 75 euros / unitat Dozaj Black Kyoto (50 g): 4,95 euros / unitat

Dozaj Black Tornado (200 g): 18,50 euros / unitat

Dozaj Black Tornado (50 g): 4,95 euros / unitat

Dozaj Lio (200 g): 15,95 euros / unitat

(200 g): 15,95 euros / unitat Dozaj Lio (50 g): 4,50 euros / unitat

(50 g): 4,50 euros / unitat Dozaj Old School (200 g): 15,95 euros / unitat

Dozaj Old School (50 g): 4,50 euros / unitat

Dozaj Solo (200 g): 15,95 euros / unitat

(200 g): 15,95 euros / unitat Dozaj Solo (50 g): 4,50 euros / unitat

(50 g): 4,50 euros / unitat Eastwood Original Blend (100 g): 8,20 euros / unitat

Eastwood Original Blend (20 g): 1,80 euros / unitat

Eastwood Original Blend (200 g): 15,75 euros / unitat

Eastwood Original Blend (40 g): 3,60 euros / unitat

Eastwood Original Blend (999 g): 77 euros / unitat

Eastwood Virginia Blend (100 g): 8,20 euros / unitat

Eastwood Virginia Blend (20 g): 1,80 euros / unitat

Eastwood Virginia Tobacco (20 g): 1,80 euros / unitat

Kingston Xarxa (100 g): 8,20 euros / unitat

Os Casanova (200 g): 17,50 euros / unitat

(200 g): 17,50 euros / unitat Redfield Green (20 g): 1,80 euros / unitat

(20 g): 1,80 euros / unitat Redfield Red (100 g): 8,20 euros / unitat

(100 g): 8,20 euros / unitat Redfield Red (20 g): 1,80 euros / unitat

(20 g): 1,80 euros / unitat Stanley Original Blend (100 g): 8,20 euros / unitat

Stanley Original Blend (20 g): 1,80 euros / unitat

Stanley Original Blend (500 g): 39 euros / unitat

Stanley Original Blend (999 g): 77 euros / unitat

Es pot destacar que aquestes modificacions de preus s’apliquen exclusivament al territori peninsular i les Balears, mantenint-se un règim fiscal diferenciat per a les Canàries, Ceuta i Melilla, on tradicionalment el cost del tabac és inferior a causa de les seues particularitats fiscals.

Com afecten les pujades de preu al consum real de tabac?

Els estudis internacionals demostren que cada increment del 10% en el preu del tabac sol traduir-se en una reducció del consum d’entre el 2,5% i el 5%, depenent del poder adquisitiu i altres factors socioeconòmics. Tanmateix, l’efecte no és homogeni: mentre alguns fumadors abandonen l’hàbit, d’altres busquen alternatives més econòmiques o recorren a mercats paral·lels.

A Espanya, l’entrada de productes de contraban continua sent una preocupació per a les autoritats, especialment en zones frontereres. La Guàrdia Civil i l’Agència Tributària mantenen operatius permanents per combatre aquest fenomen, que a més de suposar un frau fiscal, introdueix al mercat productes que no compleixen amb els estàndards sanitaris i de qualitat exigits.

Quines alternatives estan guanyant popularitat davant el tabac tradicional?

El descens en el consum de cigarros convencionals contrasta amb l’auge de productes alternatius com:

- Cigarros electrònics i vapejadors: Han experimentat un creixement exponencial, especialment entre usuaris de 18 a 30 anys.

- Productes de tabac escalfat: Presentats com una opció de "reducció de danys", encara que el seu impacte real en la salut continua sent objecte de debat científic.

- Bosses de nicotina sense tabac: Un format relativament nou al mercat espanyol que està guanyant adeptes.

Davant d’aquesta diversificació, les autoritats sanitàries i fiscals s’enfronten al desafiament de desenvolupar marcs regulatoris adaptats a cada tipus de producte, tenint en compte tant les seues característiques específiques com el seu potencial impacte en la salut pública.

La tendència a l’alça en els preus del tabac sembla consolidar-se com una estratègia permanent de les polítiques de salut pública a Espanya, d’acord amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i la normativa europea. Els consumidors s’hauran d’adaptar a aquest nou escenari, en el qual fumar serà, previsiblement, cada vegada més costós.