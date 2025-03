'Adolescencia', la sèrie de Netflix que sacseja el debat sobre seguretat online juvenil

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La sèrie Adolescencia de Netflix s’ha convertit en un autèntic fenomen global que ha transcendit l’àmbit de l’entreteniment per situar-se en el centre del debat polític i social. Amb més de 24,3 milions d’espectadors en tan sols una setmana, aquesta producció britànica ha posat sobre la taula la preocupant realitat sobre la seguretat en línia dels menors i els perills a què s’enfronten amb l’ús de mòbils i xarxes socials, arribant fins i tot a ser objecte de discussió en el Parlament britànic.

El drama, creat per Jack Thorne i Stephen Graham, narra la història de Jamie, un adolescent de 13 anys acusat d’assassinar una companya de col·legi. Al llarg de quatre episodis, filmats amb la tècnica de pla seqüència, la sèrie explora com internet pot convertir-se en un catalitzador de violència, assetjament escolar i misogínia entre els joves. La producció ha fet història al Regne Unit en convertir-se en la primera sèrie sota demanda que lidera els índexs setmanals d’audiència televisiva, superant als canals tradicionals.

El mirall incòmode d’una realitat alarmant

El veritable impacte d’Adolescencia rau en la seua capacitat per reflectir una realitat que molts prefereixen ignorar. La sèrie posa especial èmfasi en fenòmens com la manosfera, terme que descriu la xarxa de pàgines web i fòrums que promouen l’odi envers les dones i s’oposen al feminisme, així com la cultura incel (celibat involuntari), on homes frustrats culpen les dones per la seua incapacitat per trobar semblant.

Daisy Greenwell, fundadora de la iniciativa 'Infància Lliure de Telèfons Intel·ligents’ (SFC), que compte ja amb més de 100.000 pares adherits al Regne Unit, ha destacat l’agència EFE que la sèrie mostra de forma "brillant" els temors dels progenitors sobre la pèrdua de control respecte al contingut que els seus fills consumeixen a internet. "La sèrie captura el pitjor dels escenaris, on, dins de casa teua, el teu fill s’ha radicalitzat i es converteix en algú a qui no reconeixes. Malgrat els teus esforços com a pare i les hores invertides en els teus fills (...) pot estar passant alguna cosa a casa teua sense tu saber-lo", adverteix Greenwell, que advoca per retardar l’edat per tenir mòbil fins els 14 anys.

De la ficció a la realitat: casos recents de violència juvenil

És pràcticament impossible veure Adolescencia sense establir paral·lelismes amb casos recents de violència protagonitzats per menors. El juliol de 2024, un jove de 17 anys va apunyalar tres nenes d’entre 6 i 9 anys en una classe de ball a Southport. Tot just un mes després, un adolescent de 15 anys va assassinar amb un ganivet de caça un company de la mateixa edat en un col·legi de Sheffield. Aquests són només dos exemples d’una tendència preocupant que sembla anar en augment.

També l’exseleccionador de futbol d’Anglaterra, Gareth Southgate, ha expressat la seua preocupació assenyalant que els adolescents actuals són cada vegada més "reticents" a expressar les seues emocions i recorren a internet per omplir aquest buit emocional. No obstant, el que hi troben són hàbits "poc saludables" com les apostes, la pornografia o 'influencers’ que els manipulen per al seu propi benefici.

Impacte polític i mesures legislatives

Jack Thorne, guionista de la sèrie, ha estat contundent respecte a les seues expectatives sobre l’impacte d’Adolescencia: "Vull que l’ensenyin a les escoles, que la posin al Parlament. És crucial perquè això només anirà a pitjor. És una cosa sobre la qual la gent necessita parlar, tant de bo això sigui el que pugui aconseguir la sèrie". Thorne ha demanat al govern britànic que prengui "mesures radicals" per restringir l’accés dels adolescents als mòbils i les xarxes socials.

Les seues paraules han tingut eco en les més altes esferes polítiques. El primer ministre britànic, Keir Starmer, va reconèixer públicament a la Cambra dels Comuns haver vist la sèrie amb els seus dos fills, de 14 i 16 anys, i va afirmar: "Aquesta violència duta a terme per homes joves, influïts pel que veuen en línia, és un problema real, és detestable, i hem d’abordar-lo".

Els creadors de la sèrie, Thorne i Graham, han acceptat una invitació del diputat laborista Josh McAlister per participar en els propers mesos en una sessió d’un comitè parlamentari on debatran sobre la seguretat a internet juntament amb altres representants polítics.

Regulació de l’accés a internet: el panorama internacional

El Regne Unit va implementar aquest any la seua nova llei de Seguretat en Línia, que des del 17 de març obliga a les empreses tecnològiques a implementar mesurades per eliminar ràpidament qualsevol material il·legal o potencialment delictiu de les seues plataformes. Les companyies que incompleixin aquesta normativa s’enfronten a multes que poden assolir els 18 milions de lliures (aproximadament 21,5 milions d’euros).

En l’àmbit internacional, països com Austràlia han pres mesures més dràstiques en prohibir completament l’ús de xarxes socials a menors de 16 anys com a mesura de protecció. Altres països europeus com França o Noruega han establert en 15 anys el límit d’edat per accedir a aquestes plataformes sense consentiment parental.

Què és la " manosfera " i com afecta els adolescents?

La manosfera constitueix un ecosistema digital format per pàgines web, fòrums i comunitats online on prolifera contingut misogin i antifeminista. Aquest fenomen ha guanyat notorietat en els últims anys i representa un dels principals perills per als adolescents vulnerables que naveguen sense supervisió per internet. Aquests espais digitals solen promoure visions extremadament negatives sobre les dones i perpetuen estereotips nocius que poden influir en la formació de la identitat dels joves.

Experts en psicologia adolescent assenyalen que l’accés primerenc a aquest tipus de continguts pot provocar distorsions significatives en la percepció de les relacions interpersonals, especialment en una etapa vital on s’estan configurant els patrons de comportament social. La sèrie Adolescencia ha tingut l’encert de visibilitzar aquest problema que, fins ara, era relativament desconegut per a gran part de la societat i especialment per a molts pares.