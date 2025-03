El Festaire torna a Bellcaire d’Urgell amb nou espectacles

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els malabars, les acrobàcies i els números de clown tornen a Bellcaire d’Urgell per segon any consecutiu en el marc del Festaire, el certamen de circ que acollirà aquest municipi de la Noguera el 5 i el 6 d’abril. L’organització, que ahir va presentar la segona edició del festival a la diputació de Lleida, ha programat nou espectacles de diverses disciplines. Estaran protagonitzats per set companyies catalanes de primer nivell, entre les quals destaca la lleidatana Improvisto’s.

Les propostes estan pensades per a tota la família, en especial per als més petits. Aquest any, a causa de l’èxit de la primera edició, “en la qual se’ns van desbordar les previsions”, segons va apuntar ahir l’alcalde de Bellcaire d’Urgell, Jaume Montfort, s’ha previst una oferta gastronòmica més àmplia. “Volem obrir les places i els carrers del poble a tot el món i al sector de la cultura”, va afegir Montfort.

La programació s’encetarà el dissabte 5 d’abril a les 17.30 hores, amb tallers de circ coordinats per Improvisto’s Krusty Show a la plaça del Mercat, i acabarà el diumenge 6 d’abril a les 19.00 hores al poliesportiu municipal, amb l’espectacle Absurd de Circ Vermut, companyia especialitzada en clown i bicicleta acrobàtica.