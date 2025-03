La DGT avisa: “A Espanya no hi haurà xòfers de camions de 17 anys”

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El director de la Direcció General de Trànsit (DGT), Pere Navarro, va descartar aquest dimecres que hi pugui haver conductors de camió –sí de cotxe– a partir dels 17 anys. En una entrevista a RAC1, Navarro va assegurar que “no tindrem conductors de camions de 17 anys. Aquí hi ha conductors professionals perquè hi ha acords amb Sud-amèrica i, per tant, no és necessari aplicar aquesta part de la directiva”.

Va explicar que són partidaris del model francès, que consisteix a aprovar un permís teòric als 17 i fer un mínim obligatori de classes pràctiques a l’autoescola. Així està previst que una vegada aprovat el carnet, joves de 17 anys puguin conduir acompanyats d’un adult que tingui 5 anys d’antiguitat amb permís B i que disposi de tots els punts.

La mesura de la UE

La Unió Europea (UE) va acordar rebaixar l’edat per conduir als 17 anys. Concretament, el Consell i el Parlament Europeu van assolir una entesa provisional per avançar l’edat per conduir turismes i camions als 17 anys si el conductor va acompanyat d’un adult “amb experiència”. La nova directiva sobre permisos de circulació també col·loca les bases per al carnet digital europeu, que la UE vol tenir llest per a finals del 2030. Aquest, que comptarà amb una versió física, serà reconegut en tots els estats membre i serà vàlid per conduir turismes i motocicletes durant 15 anys a partir de la data d’expedició.

El Consell de la UE i el Parlament Europeu ara han d’aprovar respectivament la nova normativa. Els estats membre tindran quatre anys per traslladar la nova directiva a la seua legislació. Els canvis també preveuen normes més estrictes als conductors novells almenys en els primers dos anys. Amb aquesta mesura, es busca reduir el risc d’accidents entre els novells, ja que dos de cada cinc col·lisions mortals impliquen xòfers menors de 30 anys.