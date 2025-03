Dos fleques de Lleida i una de les Garrigues, triades les millors de la demarcació

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Les fleques lleidatanes Antic Forn de Pa J. Martí Llaràs i Papanbread, així com el Forn de Pa l’Albi d’aquesta localitat de les Garrigues, van ser reconegudes aquest dimecres com les millors de la demarcació de Lleida en el marc del Premi Pa d’Or, organitzat per Panàtics Obra Social Ernest Verdaguer.

El Parc Agrobiotech de la capital del Segrià va ser escenari ahir de la competició i de l’entrega de premis. Els participants van presentar tant pans redons com barres de pa i van ser avaluats per un jurat expert. Per formular el seu veredicte, va tenir en compte diferents aspectes com la molla, la cocció, l’escorça, la grenya, el pes, el gust i la textura cruixent de cada un dels productes presentats. El jurat, dividit en dos grups per qualificar separadament les barres i pans redons, va sumar les puntuacions obtingudes per cada fleca.

Imatge dels responsables de les fleques guanyadoresMAGDALENA ALTISENT

Quant a les classificacions, el primer lloc va ser per a l’Antic Forn de Pa J. Martí Llaràs, de Lleida, capitanejat per Jordi Martí. En segona posició, també de la capital del Segrià, va quedar el Forn Papanbread, dirigit per Roger Canela i la seua família. El tercer lloc va ser per al Forn de Pa l’Albi, gestionat per Raúl Arredondo i el seu fill.

D’altra banda, el jurat va concedir l’accèssit al Forn Davantal Net de Gluten del Palau d’Anglesola, regentat per la Montse, ja que va ser l’únic que va presentar una proposta de pa sense gluten.

Amb motiu de la commemoració de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, Panàtics organitzarà una ruta per seleccionar els 25 millors forners i forneres. El guanyador de la demarcació de Lleida, l’Antic Forn de Pa J. Martí Llaràs, ja forma part del selecte grup de 25 professionals que representaran l’excel·lència del pa a Catalunya.