El Festival L'Art a l'Horta de Lleida arrenca diumenge a la Caparrella

El festival cultural i agroturístic L'Art a l'Horta iniciarà finalment la seva segona edició aquest diumenge 30 de març a la partida de la Caparrella de Lleida, després que la Regidoria de Cultura hagi hagut d'ajornar en dues ocasions l'esdeveniment a causa de les pluges persistents de les darreres setmanes. Entre les 11.00 i les 14.00 hores, els assistents podran gaudir d'un programa d'activitats gratuïtes que combina arts escèniques, història local, gastronomia i natura, tot coincidint amb l'espectacular floració dels perers.

La jornada inaugural tindrà lloc a la Torre Fugó, a la Granja Pifarré, amb un seguit d'activitats que començaran a les 11.00 del matí amb una visita a l'agromuseu on s'explicarà la història fructícola lleidatana, a càrrec del professor Joan Pifarré i Vidal. Els assistents també podran participar en un tast de pera conferència de l'Horta per apreciar les seves qualitats organolèptiques i valors nutricionals. A les 11.30 hores s'ha programat una visita guiada al camp de perers en plena floració, que inclourà un photocall entre els arbres florits, i a les 12.00 hores es podrà visitar l'espai "Lo Bancal", amb degustacions de productes de proximitat acompanyades de música i jocs rurals per a totes les edats.

Espectacles i activitats culturals entre la natura

L'oferta cultural del festival inclou propostes per a tots els públics. Durant tot el matí (d'11.00 a 14.00 hores) estarà instal·lada la zona de jocs interactius "Els Amics d'en Crusó", de Toc de Fusta, que presenta autòmats de gran format, trencaclosques i jocs mecànics que combinen tradició i creativitat.

A les 11.30 hores, el conegut artista Dudu Arnalot presentarà el seu espectacle "Forat", una proposta de clown gestual amb màscares que barreja poesia amb situacions surrealistes, pensada per fer riure i emocionar espectadors de totes les edats. Posteriorment, a les 12.30 hores, actuarà el grup El Remei de Ca La Fresca, una formació musical originària del Montseny que oferirà el seu particular estil que fusiona rock visceral amb folklore i electrònica de baixa fidelitat. Entre les peces que interpretaran hi haurà "Mal de muntanya", un dels senzills del seu segon àlbum.

Gastronomia de proximitat i accessibilitat

Com ja és tradició des de la primera edició, el festival disposarà d'un espai gastrotast de l'Horta, on els visitants podran degustar els productes conreats i elaborats pels productors locals. Aquesta iniciativa pretén posar en valor la riquesa agroalimentària de l'Horta de Lleida i promoure el consum de proximitat.

Pel que fa a l'accessibilitat, l'organització ha previst diverses opcions per facilitar l'arribada a la Granja Pifarré. Els assistents podran utilitzar vehicle privat, amb un aparcament habilitat específicament per a l'ocasió, o bé optar per un servei d'autobús gratuït que sortirà des de diferents punts de Lleida.

Un projecte transversal i amb continuïtat

L'Art a l'Horta s'organitza des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Lleida amb la col·laboració d'altres departaments municipals, com ara Horta, Medi Ambient, Esports i Turisme. El certamen compta també amb la implicació de l'Associació de Productors de l'Horta, que cedeixen els seus espais per a la realització de les activitats, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

El festival, que busca apropar la ciutadania al cinturó verd de Lleida combinant cultura i natura, tindrà continuïtat el pròxim 12 d'abril amb una segona sessió a la Torreta del Joan Blanch, a la partida de Granyana. En aquesta ocasió, el programa inclourà la instal·lació artístico-botànica "Si fossim flors" de Marga Socías, la proposta "El Circ dels Sentits" de Mumusic Circus, l'espectacle de clown i màgia "Kaboom" de la companyia Sabanni, i una degustació de melmelades elaborades amb fruita de la finca Blanch acompanyades de begudes de l'Horta.

L'Art a l'Horta és un festival agroturístic impulsat per l'Ajuntament de Lleida que va néixer amb l'objectiu de difondre i posar en valor el patrimoni natural, cultural i gastronòmic de l'Horta lleidatana. Aquesta iniciativa combina espectacles artístics, activitats culturals, visites guiades i degustacions de productes locals en espais naturals i finques agrícoles del municipi, creant una experiència multisensorial que aproxima la ciutadania a l'entorn rural més proper a la ciutat.