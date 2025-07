Jubilació: canvis importants des de l’1 d’abril de 2025

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El sistema de pensions espanyol experimentarà una important transformació a partir de l’1 d’abril de 2025, data en què entraran en vigor les noves mesures aprovades per la Seguretat Social. Aquesta reforma, que afectarà principalment les modalitats de jubilació parcial, activa i demorada, té per objectiu fonamental millorar la compatibilitat entre la percepció de la pensió i la continuïtat al mercat laboral, responent així als desafiaments demogràfics i econòmics que afronta el país.

Els canvis representen un punt d’inflexió en la política de pensions, ja que flexibilitzen considerablement les condicions per als qui desitgin combinar la seua jubilació amb algun tipus d’activitat professional. Aquestes modificacions arriben en un moment crucial, quan l’envelliment poblacional i la sostenibilitat del sistema públic de pensions estan en el centre del debat socioeconòmic espanyol.

Segons les dades disponibles, la reforma afectarà potencialment milers de treballadors que s’aproximen a l’edat de jubilació o que ja han assolit l’edat ordinària, oferint-los noves alternatives per gestionar la seua transició cap a la jubilació laboral, ara amb més incentius per prolongar la seua activa.

Novetats en la jubilació parcial: més flexibilitat i millors condicions

Les modificacions en la jubilació parcial afectaran les seues dos variants principals: la que requereix contracte de relleu i la que no el necessita. En el primer cas, els treballadors podran acollir-se a aquesta modalitat fins tres anys abans d’assolir la seua edat ordinària de jubilació, el que suposa una ampliació significativa del termini actual.

Una de les novetats més rellevants és que els qui decideixin anticipar més de dos anys la seua jubilació tindran la possibilitat de beneficiar-se d’una reducció de jornada més gradual. Concretament, durant el primer any, aquesta reducció podrà oscil·lar entre un 20% i un 33%, permetent una adaptació més progressiva a la nova situació laboral.

Un altre canvi substancial afecta els treballadors fixos discontinus, que a partir d’abril de 2025 podran actuar com a rellevistes en el marc de la jubilació parcial. Aquesta mesura amplia les oportunitats laborals per a aquest col·lectiu i facilita els processos de relleu generacional en les empreses.

La contractació del treballador rellevista s’haurà de realitzar amb caràcter indefinit i a jornada completa, establint-se a més l’obligació de mantenir l’esmentat contracte durant almenys dos anys després de l’extinció de la jubilació parcial del treballador substituït, el que reforça l’estabilitat laboral.

Per als qui ja hagin assolit l’edat ordinària de jubilació, també hi haurà canvis avantatjosos. Podran accedir a la jubilació parcial sense necessitat de contracte de relleu, amb una reducció de jornada molt més flexible, que oscil·larà entre el 25% i el 75%, davant el 50% establert fins ara.

Jubilació activa: eliminació de requisits i nous incentius progressius

La jubilació activa experimenta una de les transformacions més profundes amb aquesta reforma. A partir de l’1 d’abril de 2025, s’eliminarà el requisit de comptar amb una carrera de cotització completa per poder accedir a aquesta modalitat, el que obrirà la porta a un nombre significativament major de treballadors interessats en compatibilitzar pensió i feina.

La Seguretat Social ha dissenyat a més un sistema d’incentius progressius que fa especialment atractiva aquesta opció per als qui decideixin prolongar la seua vida laboral. D’aquesta manera, els beneficis de la jubilació activa seran perfectament compatibles amb els incentius propis de la jubilació demorada.

L’esquema de compatibilització de la pensió amb l’activitat laboral quedarà establert de forma esglaonada:

Amb un any de demora en la jubilació activa, es podrà compatibilitzar un 45% de la pensió

Amb dos anys de demora, el percentatge augmenta fins el 55%

Després de tres anys de demora, la compatibilització assoleix el 65%

Amb quatre anys, s’eleva fins el 80%

Finalment, a partir dels cinc anys de jubilació activa, serà possible compatibilitzar el 100% de la pensió amb l’acompliment d’una activitat laboral

Aquest sistema esglaonat pretén incentivar la permanència en el mercat laboral de forma progressiva, permetent una transició més gradual cap a la jubilació completa i contribuint a la sostenibilitat del sistema de pensions.

Com afectarà la reforma a la jubilació demorada?

La jubilació demorada, aquella que es produeix quan el treballador decideix continuar en actiu més enllà de l’edat ordinària de jubilació, també es veurà beneficiada per les noves mesures. El principal canvi rau en la compatibilitat dels seus incentius propis amb els de la jubilació activa, creant una sinergia que pot resultar molt avantatjosa per a determinats perfils professionals.

Els treballadors que optin per demorar la seua jubilació podran beneficiar-se d’un increment en la quantia de la seua pensió futura, a més d’accedir posteriorment als percentatges progressius de compatibilització si decideixen acollir-se a la jubilació activa.

Aquesta combinació d’incentius busca fomentar la prolongació voluntària de la vida laboral, especialment entre aquells professionals l’experiència del qual i coneixements resulten valuosos per al teixit productiu espanyol.

L’impacte econòmic i social de les noves mesures

Els canvis previstos per a l’abril de 2025 responen a una tendència europea d’adaptació dels sistemes de pensions a les noves realitats demogràfiques i laborals. Amb una població cada vegada més envellida i longevitat creixent, resulta fonamental trobar fórmules que garanteixin tant la sostenibilitat financera del sistema com unes pensions dignes.

Els experts estimen que aquestes mesures podrien tenir un impacte positiu al mercat laboral espanyol, en retenir talent sènior i experiència en sectors estratègics, alhora que faciliten el relleu generacional mitjançant figures com el contracte de relleu.

Des del punt de vista econòmic, la prolongació de la vida laboral contribueix a l’augment de la recaptació via cotitzacions socials i redueix la pressió sobre la despesa en pensions, aspectes fonamentals per a l’equilibri del sistema.

Qui es beneficiarà més d’aquests canvis en la jubilació?

Els perfils que potencialment obtindran més avantatges amb aquesta reforma són diversos. D’una banda, els professionals qualificats que desitgen reduir progressivament la seua activitat sense abandonar-la per complet trobaran en la jubilació parcial una opció més flexible i adaptable a les seues necessitats.

D’altra banda, els autònoms i professionals liberals que habitualment estenen la seua vida laboral més enllà de l’edat ordinària de jubilació podran beneficiar-se especialment de la nova configuració de la jubilació activa, compatibilitzant en gran manera els seus ingressos professionals amb la pensió.

També els treballadors fixos discontinus veuran ampliades les seues oportunitats laborals en poder participar com a rellevistes en processos de jubilació parcial, la qual cosa pot representar una via important d’inserció laboral estable per a aquest col·lectiu.

Com preparar-se per aprofitar els canvis en el sistema de jubilació?

Per als treballadors que s’aproximen a l’edat de jubilació, resulta recomanable informar-se detalladament sobre les diferents modalitats i els seus requisits específics, idealment amb diversos mesos d’antelació a la data prevista.

Els experts en planificació financera suggereixen analitzar acuradament cada opció en funció de la situació personal, professional i econòmica de cada individu, ja que l’elecció òptima pot variar considerablement segons aquests factors.

Les organitzacions sindicals i les associacions de majors ja han començat a organitzar sessions informatives per facilitar la comprensió d’aquests canvis entre els treballadors afectats, conscients de la complexitat que de vegades comporta el sistema de pensions espanyol.