WhatsApp incorpora el tercer tick blau: què significa i com activar-lo?

L’aplicació de missatgeria més utilitzada a Espanya i el món continua revolucionant la forma en què ens comuniquem. WhatsApp ha començat a desplegar una actualització que transformarà radicalment la nostra comprensió de la privacitat digital: un tercer 'tick' de color blau que afegeix una nova dimensió de control sobre les nostres converses.

En un context on més de 35 milions d’espanyols utilitzen diàriament aquesta plataforma per comunicar-se, aquesta modificació introdueix una capa addicional de seguretat que respon a les creixents preocupacions sobre la difusió no autoritzada d’informació personal.

Què significa aquest nou indicador visual?

Fins ara, els usuaris estàvem familiaritzats amb un sistema de verificació que incloïa un 'tick' gris per confirmar l’enviament del missatge, dos 'ticks' grisos per indicar la recepció al dispositiu del destinatari, i dos 'ticks' blaus que assenyalaven que el missatge havia estat llegit (sempre que la confirmació de lectura estigués activada).

La funció específica del tercer 'tick' blau és notablement rellevant: alertar el remitent quan el seu missatge ha estat visualitzat per una persona diferent del destinatari original. Aquesta situació es produeix habitualment quan un contingut és reexpedit a altres contactes o compartit en converses grupals, atorgant així a l’usuari la capacitat de conèixer si la seua comunicació ha transcendit l’àmbit inicial previst.

"Aquesta implementació representa un avenç significatiu en termes de transparència digital", expliquen experts en ciberseguretat, els qui destaquen que "en l’era de la informació, saber qui accedeix als nostres continguts és tan important com el contingut mateix".

Com activar aquesta nova funció de privacitat

El procés comença amb l’actualització de l’aplicació a la seua versió més recent, disponible tant en iOS com en Android. Posteriorment, és necessari accedir a la secció de configuració, generalment ubicada a la cantonada inferior dreta de la interfície.

Dins del menú de configuració, s’haurà de seleccionar l’apartat de privacitat, on es trobarà la nova opció denominada "Rebut de lectura avançat". En activar aquesta funcionalitat, l’usuari habilitarà automàticament la visualització del tercer 'tick' blau en aquells missatges que hagin estat llegits per terceres persones.

Meta, la companyia matriu propietària de WhatsApp, ha confirmat que el desplegament es realitzarà gradualment durant les properes setmanes, pel que és possible que alguns usuaris a Espanya hagin d’esperar per a poder disfrutar d’aquesta innovació.

Impacte en la comunicació digital contemporània

La introducció d’aquest nou indicador visual representa molt més que una simple actualització tècnica. En un panorama digital cada vegada més complex i preocupat per la ciberseguretat, aquesta funció permet als usuaris prendre decisions més conscients sobre el contingut que comparteixen i amb qui ho fan.

Els especialistes en comunicació digital assenyalen que aquesta mesura podria tenir un efecte positiu en la lluita contra la desinformació, en fomentar una responsabilitat més gran en la difusió de continguts. "Quan les persones saben que hi ha traçabilitat en la informació que comparteixen, tendeixen a ser més acurades amb el que reexpedeixen", expliquen.

En el context espanyol, on les aplicacions de missatgeria instantània han transformat radicalment les relacions personals i professionals, aquesta actualització podria contribuir significativament a generar un ecosistema digital més transparent i segur.

Recerques relacionades: protecció de dades i privacitat digital

Aquesta innovació es produeix en un moment en què les recerques relacionades amb la privacitat digital i la protecció de dades personals han experimentat un increment del 47% a Espanya durant l’últim any, segons dades de diverses plataformes d’anàlisi SEU.

Els usuaris espanyols mostren una creixent preocupació per aspectes com el xifratge d’extrem a extrem, la gestió de la privacitat en xarxes socials i les mesures per evitar la difusió no autoritzada de continguts personals. En aquest sentit, el tercer 'tick' blau respon directament a una demanda real del mercat.

"Les funcionalitats que reforcen la privacitat ja no són un valor afegit, sinó una exigència dels usuaris", expliquen fonts del sector, que apunten que "el 2024, més del 75% dels espanyols considera la privacitat com a factor determinant en triar una aplicació de comunicació".