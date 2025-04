WhatsApp: ara pots posar música als teus estats

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

WhatsApp ha introduït una nova funció que permet als usuaris afegir música als seus estats. Aquesta incorporació situa WhatsApp més a prop d'altres xarxes socials com Instagram o TikTok, que ja oferien aquesta opció als seus usuaris. Amb aquesta nova característica, WhatsApp busca enriquir l'experiència dels usuaris i oferir-los més eines per expressar-se de manera creativa.

La nova funció d'afegir música als estats de WhatsApp és fàcil d'utilitzar. Els usuaris veuran una icona de nota musical quan creïn un nou estat. En fer clic a la icona, s'obrirà un cercador que permetrà trobar cançons específiques o artistes d'una àmplia biblioteca musical, gràcies a un acord amb Universal Music Group. Un cop seleccionada la cançó, els usuaris podran triar el fragment que volen compartir al seu estat, acompanyant una imatge o un vídeo.

Aquesta actualització forma part de l'estratègia de Meta per diversificar i enriquir les seves plataformes. WhatsApp ja no es limita a ser una eina de comunicació, sinó que es converteix també en un canal d'expressió on els usuaris poden combinar diferents tipus de contingut per compartir amb els seus contactes. Amb aquesta nova funció, WhatsApp s'adapta a les demandes d'una generació cada vegada més inclinada a crear contingut visual i auditiu, buscant noves formes d'interactuar.

Com funciona la nova característica de música als estats de WhatsApp?

Per afegir música als estats de WhatsApp, els usuaris han de seguir aquests senzills passos:

Obrir WhatsApp i anar a la secció d'estats.

Fer clic a l'icona de la càmera per crear un nou estat.

Seleccionar la icona de nota musical que apareix a la part inferior de la pantalla.

Utilitzar el cercador per trobar la cançó o artista desitjat.

Triar el fragment de la cançó que es vol compartir (la durada és limitada).

Afegir una imatge o vídeo per acompanyar la música, si es desitja.

Publicar l'estat amb música.

Gràcies a l'acord amb Universal Music Group, els usuaris tenen accés a una àmplia varietat de gèneres musicals sense preocupar-se pels drets d'autor. Aquesta nova funció permet als usuaris expressar-se de manera més creativa i personalitzada, compartint no només imatges i vídeos, sinó també les seves cançons favorites.

Quin impacte té aquesta nova funció en la competència entre aplicacions de missatgeria?

La incorporació de música als estats de WhatsApp és un pas important en la competència entre les aplicacions de missatgeria. Mentre que altres plataformes com Instagram o Facebook ja oferien aquesta funció, WhatsApp té el repte de destacar en aquest camp, proporcionant no només facilitat d'ús, sinó també qualitat gràcies al seu acord amb Universal Music Group.

Aquesta nova característica també demostra la voluntat de WhatsApp d'adaptar-se a les tendències actuals i a les demandes dels usuaris, especialment dels més joves, que busquen noves formes d'expressar-se i interactuar a les xarxes socials. Amb aquesta actualització, WhatsApp es posiciona com una plataforma més versàtil i creativa, sense perdre la senzillesa i rapidesa que la caracteritzen.

Caldrà veure com evoluciona aquesta funció i quin ús en fan els milions d'usuaris de WhatsApp arreu del món. El que és clar és que la incorporació de música als estats obre noves possibilitats creatives i enriqueix l'experiència dels usuaris, convertint WhatsApp en quelcom més que una simple aplicació de missatgeria.

Altres novetats recents de WhatsApp

A més de la funció d'afegir música als estats, WhatsApp ha introduït altres novetats en els últims mesos per millorar l'experiència dels usuaris:

Missatges temporals: WhatsApp permet enviar missatges que desapareixen automàticament després d'un temps determinat (24 hores, 7 dies o 90 dies).

Millores en les trucades de veu i vídeo: S'ha augmentat el límit de participants en les trucades grupals i s'ha millorat la qualitat del so i la imatge.

Millor organització dels xats: WhatsApp ha introduït noves opcions per arxivar i silenciar xats, així com la possibilitat de fixar els xats més importants a la part superior de la llista.