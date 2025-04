El Govern dona un impuls al hub audiovisual Media City

Publicat per EFE CATALUNYA Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar ahir que donarà continuïtat al Catalunya Media City, impulsat per l’Executiu de Pere Aragonès el 2021, per “projectar la identitat catalana a través de la indústria audiovisual”. En una trobada celebrat a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, Illa va subratllar que aquest projecte, que es preveu que estigui llest per al 2028, és un “acte d’afirmació i obertura al món” de la “identitat i manera de ser catalana”, una cosa que servirà perquè la indústria audiovisual “pugui reivindicar-se”.

En paral·lel, Illa va anunciar que els estudis d’arquitectura Garcés de Seta Bonet i Marvel han estat els guanyadors del concurs públic per fer l’ampliació i l’adequació de la sala de les turbines de les Tres Xemeneies de Sant Adrià, l’eix central del Catalunya Media City. Catalunya Media City pretén ser un centre de referència en producció, investigació, capacitació i especialització professional per als sectors audiovisual, de continguts digitals i del videojoc.

Al seu torn, el projecte serà un parc tecnològic i formatiu de nova generació, dotat d’infraestructures i serveis avançats amb vincles en l’àmbit local, regional i internacional que té com a referents hubs internacionals com per exemple el d’Hilversum, als Països Baixos, i el de Media City UK, al Regne Unit.