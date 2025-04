Art entre pereres a l’Horta de Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La meteorologia es va aliar ahir amb la segona edició de l’Art a l’Horta i després d’haver hagut de suspendre la seua agenda les dos últimes setmanes per la pluja, el sol primaveral es va traduir en una gran afluència de famílies a la Granja Pifarré, a la partida de la Caparrella. La floració de les pereres de Torre Fugó es va convertir en un dels grans atractius per a grans i petits, on no només van poder degustar la varietat conferència, sinó fer-se fotos en un photocall enmig d’un paisatge perfecte i que resumeix bona part de l’encant agrícola de l’Horta de Lleida.

La jornada va començar amb una visita guiada a l’agromuseu de la Granja, l’avantsala perfecta a la visita als camps.

Un altre dels grans atractius de la jornada va ser Forat, un espectacle de clown gestual a càrrec de Dudu Arnalot que va fer riure i participar els visitants de totes les edats.

Finalment, el grup de rock d’Arbúcies El Remei de Ca La Fresca, que barreja folklore i electrònica, va presentar Mal de Muntanya, mentre el públic gaudia de les degustacions de productes de l’Horta i jocs rurals a l’espai Lo Bancal.

La jornada també estava pensada per aguditzar l’enginy amb Els Amics d’en Crusó de Toc de Fusta, una instal·lació interactiva amb autòmats gegants, trencaclosques i jocs mecànics per a tota la família.

La regidora de cultura, Pilar Bosch, va ser l’encarregada de donar el tret de sortida a la jornada i va voler posar de relleu l’agrocultura, l’Horta com a fet “que fa singular la nostra ciutat” i els seus productors i productes de la màxima qualitat.

Com en l’anterior edició de l’Art a l’Horta, totes les activitats programades van ser gratuïtes i van permetre als visitants incorporar-se als espectacles i activitats en qualsevol moment. El festival va oferir durant la jornada als visitants opcions de mobilitat sostenible a partir de busos gratuïts entre la Granja des del centre de Lleida. La segona i última jornada de l’Art a l’Horta tindrà lloc el dissabte 12 d’abril a la Torreta de Joan Blanch, a la partida de Granyana.

Entre altres activitats, està previst un tomb històric agrari, les instal·lacions Si fóssim flors, de Marga Socías, i El Circ dels Sentits, de Mumusic Circus, l’espectacle Kaboom, de la companyia Sabanni, i una degustació de melmelades amb fruita de la finca Blanch i begudes de l’Horta. A més, aquesta jornada recuperarà la bicicletada per accedir-hi.