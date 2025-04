Cinc noms de dona que acabaran per desaparèixer: eren comuns però ja gairebé ningú no els utilitza

Alguns noms en altre temps tradicionals ja no es trien per als nounats.

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

En un món on les tendències de noms canvien constantment, hi ha certs noms de dona que, malgrat la seua antiguitat i tradició, estan desapareixent lentament de les llistes dels preferits dels pares per als seus nadons. Noms com Remedios/Remei, Asunción/Assumpció, Consuelo/Consol, Dolores/Dolors i Natividad/Nativitat eren comuns en generacions passades, però avui dia gairebé no es posen a nounades. Actualment, el nom més popular per a nena a Lleida és Júlia/Julia, seguit d’Aina, Arlet, abril, Martina i Clara, mentre que els anteriorment citats ni tan sols apareixen en les últimes estadístiques de noms més freqüents en nadons que publica Idescat.

Remedios o Remei, un nom amb fortes connotacions religioses, evoca la devoció cap a la Verge dels Remeis. Malgrat ser comú en algunes regions, especialment al sud d’Espanya, la seua sonoritat antiga i la falta de rellevància cultural contemporània fan que sigui cada vegada menys popular. Aquest nom, associat a la tradició cristiana, ha estat desplaçat per altres de més moderns i senzills.

Asunción o Assumpció és un altre nom que fa anys era molt popular, però que ha estat substituït per opcions més modernes. Encara que és un nom relacionat amb la Verge Maria i continua tenint una forta càrrega religiosa, pràcticament ja no es posa les nounades.

A més d’aquests, Consuelo/Consol és un altre nom que, encara que ha tingut el seu apogeu al segle XX, està perdent popularitat. Associat amb la Verge del Consol, el seu ús ha decaigut notablement, i les noves generacions ho veuen com un nom antiquat. La mateixa sort corre Dolors, un nom també vinculat a la religió catòlica, que es refereix a la Verge dels Dolors. Malgrat la seua forta càrrega emocional i religiosa, pocs pares ho elegeixen en l’actualitat a causa de la seua percepció de ser un nom “massa clàssic” o d’una època passada.

Nativitat o Natividad, en las seua versió en castellà, és un altre nom amb un significat profundament religiós relacionat amb el naixement de Jesucrist que també està perdent adeptes. Encara que es continua utilitzant en certs cercles, el nom ha quedat desfasat en les últimes dècades, sent reemplaçat per alternatives més modernes. Aquest nom segueix present en les festivitats religioses, però fora d’aquest context, el seu ús ha quedat relegat a un segon pla.

En molts casos, els pares opten per noms populars en altres països, com Emma, Sofia, Martina o Valentina, que s’associen amb una identitat més globalitzada i actual. La globalització també influeix en la desaparició de noms més autòctons, i la influència de la cultura anglosaxona ha donat pas a noms d’origen anglosaxó, francès o italià i, sobretot, més curts.

Aquest fenomen no és exclusiu d’Espanya. A molts països, els noms tradicionals i religiosos estan desapareixent a mesura que les generacions més joves busquen opcions més modernes o internacionals per als seus fills.