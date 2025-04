Mor als 90 anys l’actor Richard Chamberlain

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’actor nord-americà Richard Chamberlain, una de les cares més reconeixibles de la televisió nord-americana durant els anys 70 i 80, va morir dissabte als 90 anys. El seu publicista, Harlan Boll, va confirmar ahir al magazín cinematogràfic Variety la defunció de l’intèrpret per complicacions arran d’un ictus a la seua residència de Waimanalo, a Hawaii.

Després de donar-se a conèixer al teatre, Chamberlain va tenir el seu primer gran èxit televisiu als anys 60 amb Doctor Kildare, un drama mèdic. Després, va alternar la dècada següent amb puntuals papers de galant en èxits com El colós en flames, amb títols més arriscats com L’última onada, del director australià Peter Weir, i va acabar d’assolir la fama televisiva tot just començar la dècada següent gràcies primer a l’adaptació de l’èpica Shogun l’any 1980, seguida tres anys després d’un altre rotund èxit, la minisèrie romàntica El pájaro espino.

D’altra banda, quant al teatre, Chamberlain va interpretar el paper principal a Hamlet per al Birmingham Repertory Theatre i va arrasar a Broadway amb My Fair Lady i The Sound of Music (Somriures i llàgrimes).

A finals dels 80, es va mudar a Hawaii i, tret de per tornar al continent per motius de feina, va viure allà la major part del temps per disfrutar de la seua afició a la pintura.