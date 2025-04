Un cercle blau ha arribat a WhatsApp: què és, per a què serveix i com utilitzar-lo

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

WhatsApp ha començat a implementar una nova característica que està cridant l’atenció de milions d’usuaris a Espanya i Europa: el 'Cercle blau'. Aquest símbol, que ja apareix discretament en alguns xats, marca l’arribada oficial de Meta AI, l’assistent virtual d’intel·ligència artificial desenvolupat per la companyia matriu de l’aplicació. La novetat suposa una transformació significativa en l’experiència d’ús de la plataforma de missatgeria instantània, integrant capacitats conversacionals avançades sense necessitat d’abandonar l’aplicació.

L’aparició del cercle blau s’emmarca dins de l’estratègia de Meta per integrar les seues eines d’intel·ligència artificial a tot el seu ecosistema d’aplicacions. Aquesta novetat arriba després de mesos de proves en altres mercats i ara s’expandeix gradualment als usuaris europeus, començant per aquells que utilitzen la versió beta de l’aplicació, els qui tradicionalment reben les actualitzacions abans que la resta.

El desplegament d’aquesta funcionalitat representa un pas important en l’evolució de WhatsApp, que busca mantenir-se competitiva davant altres plataformes que ja han incorporat eines d’IA similars. Per als usuaris, això significa accés a noves possibilitats de comunicació i assistència dins de la seua aplicació de missatgeria habitual.

Què és exactament el cercle blau de WhatsApp?

El cercle blau no és simplement un element decoratiu, sinó que funciona com un punt d’accés directe a Meta AI dins de l’aplicació. Aquest assistent virtual està basat en tecnologia similar a què impulsa altres xatbots populars com ChatGPT, però amb l’avantatge d’estar completament integrat a l’entorn de WhatsApp.

Quan els usuaris veuen aquest símbol, poden interactuar amb un xat automàtic dedicat exclusivament a la intel·ligència artificial. Aquest espai es comporta com qualsevol altra conversa de WhatsApp, permetent als usuaris formular preguntes, sol·licitar informació o demanar ajuda amb diverses tasques sense haver de recórrer a aplicacions o serveis externs.

La funcionalitat està dissenyada per ser intuïtiva i accessible. Els usuaris poden fer consultes sobre una àmplia varietat de temes, des de definicions històriques fins receptes de cuina, passant per recomanacions de viatge o ajuda per redactar textos. Com és habitual en aquests sistemes, com més específica sigui la pregunta, més precisa resultarà la resposta generada per l’IA.

Com utilitzar Meta AI en WhatsApp

El funcionament de Meta AI en WhatsApp és bastant senzill i no requereix configuracions complicades. Una vegada que el cercle blau apareix en l’aplicació, els usuaris poden accedir a aquesta eina de diverses formes:

En converses individuals, simplement cal obrir el xat marcat amb el cercle blau i de començar a escriure les consultes. L’assistent respondrà directament en aquest espai, mantenint un historial de totes les interaccions per a futures referències.

Per a grups, l’experiència és encara més versàtil. Els usuaris poden invocar l’IA escrivint "@MetaAI" seguit de la seua pregunta, el que permet integrar l’assistent en converses col·lectives sense interrompre el flux natural de la comunicació.

Un dels avantatges més destacables és la facilitat per compartir les respostes obtingudes. Qualsevol contingut generat per Meta AI pot copiar-se, reexpedir-se o compartir-se en altres xats amb un simple toc, facilitant així la difusió d’informació útil entre contactes i grups.

Limitacions i consideracions de privacitat

Malgrat els seus nombrosos avantatges, la integració de Meta AI en WhatsApp presenta algunes limitacions importants que els usuaris espanyols han de tenir en compte. La més notable és la impossibilitat de generar imatges, una funció que sí que està disponible per a usuaris d’altres mercats com els Estats Units.

Aquesta restricció no és arbitrària, sinó que respon a les estrictes regulacions europees en matèria de continguts sintètics i protecció de dades. El marc normatiu de la UE, especialment el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la recent Llei d’Intel·ligència Artificial, estableix més salvaguardes per a aquest tipus de tecnologies.

Un altre aspecte que ha generat certa polèmica és la impossibilitat de desactivar o eliminar el cercle blau una vegada que apareix en l’aplicació. Encara que els usuaris poden optar per no utilitzar l’assistent, la seua presència en la interfície és permanent, la qual cosa ha suscitat preocupacions entre aquells més gelosos de la seua privacitat.

I és que, com passa amb qualsevol eina d’IA conversacional, tota la informació compartida amb Meta AI queda emmagatzemada als servidors de la companyia. Això planteja interrogants sobre l’ús que es donarà a aquestes dades i el seu possible impacte en l’experiència publicitària dins de l’ecosistema d’aplicacions de Meta.

Per què alguns usuaris encara no veuen el cercle blau?

El desplegament de Meta AI a WhatsApp s’està realitzant de forma gradual, la qual cosa explica per què molts usuaris espanyols encara no visualitzen el cercle blau en les seues aplicacions. Com és habitual en aquest tipus d’actualitzacions, la companyia segueix una estratègia esglaonada per monitorar possibles problemes i optimitzar l’experiència abans d’un llançament massiu.

Els primers en rebre la novetat han estat els participants del programa beta de WhatsApp, que actuen com a testers voluntaris de les noves funcionalitats. Posteriorment, l’actualització arribarà a la resta d’usuaris a través de les actualitzacions regulars de l’aplicació disponibles en Google Play Store i Apple App Store.

Per a aquells impacients per provar aquesta funció, és recomanable assegurar-se de tenir instal·lada l’última versió de WhatsApp. Tanmateix, fins i tot amb l’aplicació actualitzada, l’aparició del cercle blau dependrà exclusivament del calendari d’implementació establert per Meta, que pot variar segons regions i fins i tot entre dispositius amb característiques similars.

Quins avantatges ofereix Meta AI davant altres assistents virtuals?

El principal avantatge de Meta AI davant competidors com ChatGPT o Google Bard és la seua integració nativa en l’entorn de WhatsApp. Això elimina la fricció d’haver de canviar d’aplicació per realitzar consultes, la qual cosa resulta especialment convenient durant converses en les quals sorgeix la necessitat d’informació addicional.

A més, l’assistent ha estat entrenat per entendre el context específic de les converses en missatgeria instantània, la qual cosa li permet oferir respostes més adaptades a aquest format comunicatiu. També destaca la seua capacitat per aprendre de les interaccions prèvies, millorant progressivament la precisió i personalització de les seues respostes.

Per als 35 milions d’usuaris de WhatsApp a Espanya, aquesta funcionalitat representa una manera d’accedir a capacitats avançades d’IA sense necessitat de contractar serveis prèmium com els que ofereixen altres plataformes similars. Tot això mantenint la familiaritat i senzillesa que han fet de WhatsApp l’aplicació de missatgeria preferida al nostre país, on més del 90% d’usuaris de smartphones la utilitzen regularment.