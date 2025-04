Els Tres Tombs d’Anglesola reuniran diumenge uns 40 carros i 90 cavalleries

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Anglesola celebrarà aquest cap de setmana la 42 edició de la festa dels Tres Tombs. En aquesta ocasió, en la desfilada participaran 40 carros i 90 cavalleries. Com a novetat, es podrà veure un carruatge amb dos àncores de vaixell procedent de Cabra del Camp. El president de la Societat de Sant Antoni Abat d’Anglesola, Francesc Vidal, va destacar que aquest any han centrat els esforços a tornar als “orígens” de la festa organitzant activitats per fomentar la “participació” activa dels veïns. Vidal va reconèixer que “cada vegada tenim més dificultats per trobar el suport necessari, fet que ens preocupa”.

Per animar els veïns a participar en els actes, en els tradicionals Tres Tombs de diumenge a les 12 hores es preveu que la Societat de Sant Antoni Abat cedeixi 19 dels seus carros tirats per animals al seu càrrec a tots aquells que ho desitgin, tant del poble com de municipis veïns.

Una altra novetat destacada d’aquesta 42 edició de la festa és l’organització dissabte de la primera Ruckana i Correbirres, una gimcana amb proves en diferents places del poble que se celebrarà a partir de les 17.00 hores. Dissabte, durant tot el dia, també tindrà lloc la Fira d’Animals.