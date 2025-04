Més ajuts per a una mort digna

Cerimònia celebrada el març passat en memòria del lleidatà Josep Mitjana, que va morir per eutanàsia. - JORDI ECHEVARRIA

Un total de deu persones han rebut la prestació d’ajuda a morir a les regions sanitàries de Lleida i Alt Pirineu i Aran des del 2021 i s’han registrat 21 sol·licituds. Així figura als informes sobre l’aplicació de la llei orgànica de regulació de l’eutanàsia. El 2024, es van fer set sol·licituds en aquestes regions: una a la Cerdanya, tres al Segrià, dos a la Val d’Aran i una a l’Alt Urgell. Es van dur a terme quatre prestacions d’ajuda a morir: dos a Aran, una al Segrià i una altra a la Noguera. El 2023, es van cursar sis sol·licituds i es va fer un procediment d’eutanàsia, i el 2022, hi va haver set peticions i es van portar a terme cinc prestacions d’ajuda a morir. El 2021, any en què va entrar en vigor la llei el mes de juny, només hi va haver una petició i cap prestació d’eutanàsia.

En el conjunt de Catalunya, 358 persones van sol·licitar el 2024 aquesta ajuda per morir, un 63,43 per cent més respecte a l’any anterior. De les sol·licituds rebudes, se’n van aprovar 189, un 73,4% més respecte al 2023. Es van fer 142 prestacions, un 51% més. El temps mitjà entre la primera sol·licitud i la resolució en els casos favorables va ser de 63 dies, mentre que la mitjana es va situar en els 50 dies.

Sobre el perfil dels sol·licitants, més de la meitat eren dones, amb una mitjana d’edat de 75 anys mentre que el 62% procedien de l’atenció primària. Pel que fa a les persones que finalment van rebre la prestació, un 56% eren dones amb una edat mitjana de 78 anys.

La majoria de les persones que van rebre l’eutanàsia presentaven malaltia neurològiques (33%) i oncològiques (21%). Tanmateix, l’informe de Salut remarca que en el cas de les persones amb càncer moltes d’elles ja sol·liciten l’ajuda per morir quan tenen la malaltia en estat molt avançat, per la qual cosa acaben morint abans de poder rebre-la. Els portaveus de Salut consideren que l’increment en les sol·licituds i les prestacions es pot relacionar amb un coneixement cada vegada més elevat de la llei i des de Dret a Morir Dignament ho atribueixen també a l’augment dels Documents de Voluntats Anticipades. Aquesta entitat i la Comissió de Garantia i Avaluació van demanar insistir en la informació als ciutadans i en la formació als professionals sanitaris.

La importància dels testaments vitals, que es dupliquen a Lleida

Els Documents de Voluntats Anticipades (DVA), coneguts com testament vital, van servir per iniciar 28 expedients de la prestació d’ajuda per morir el 2024 a Catalunya, 14 dels quals van acabar amb l’administració de l’eutanàsia.

Segons l’últim informe sobre els DVA, a les comarques lleidatanes es van registrar l’any passat un total de 1.506 testaments vitals, la qual cosa suposa més del doble que els firmats el 2023, que van ser 579. Aquest augment es dona des que es poden formalitzar davant de professionals de l’atenció primària.