Acomiadament procedent per falsejar el registre horari laboral

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha confirmat com a procedent l'acomiadament d'un treballador que va falsejar de manera continuada el seu registre de jornada laboral. Segons la sentència del 21 de febrer de 2025, amb el ponent D. Ignacio Moreno González-Aller, el demandant fitxava des del seu domicili entre 20 i 60 minuts abans d'arribar físicament al centre de treball, una pràctica que va mantenir durant almenys 10 dies laborables consecutius.

Els fets provats indiquen que aquesta conducta irregular es va produir específicament els dies 20, 21, 24, 25, 27, 28 i 31 de juliol, així com els dies 2 i 3 d'agost de 2023. A més, el treballador va sol·licitar el gaudi del crèdit sindical el 26 de juliol per realitzar activitats privades, com practicar esport i anar a un centre comercial, incomplint així l'article 50 del Conveni col·lectiu i l'article 54.2 b) i d) de l'Estatut dels Treballadors.

La sentència confirma la decisió del Jutjat Social que va declarar la procedència de l'acomiadament en constatar que el treballador havia vulnerat la normativa de fitxatges de l'empresa. El tribunal subratlla que han quedat acreditades les infraccions disciplinàries imputades a la carta d'acomiadament, principalment el registre fraudulent de la jornada.

Investigació privada proporcional i legítima

El tribunal ha considerat que la investigació privada realitzada per l'empresa per verificar aquests fets s'ajusta als principis de raonabilitat, necessitat, idoneïtat i proporcionalitat establerts a l'article 48 de la Llei 5/2014 de Seguretat Privada. La resolució indica que l'empresa no va recórrer a detectius per controlar opinions polítiques, sindicals o religioses del treballador, sinó exclusivament per acreditar el frau en el registre horari.

No obstant això, el tribunal matisa que no ha quedat "concluentment acreditat" que el treballador utilitzés el crèdit sindical per a finalitats particulars, tot i que aquest fet va ser descobert per l'empresa durant la investigació del frau en el registre horari, que sí es considera provat.

La resolució del TSJ de Madrid estableix un precedent important sobre la gravetat de falsejar els registres de jornada laboral, una pràctica que pot constituir motiu suficient per a un acomiadament disciplinari procedent, especialment quan es realitza de manera sistemàtica i continuada.