Sens dubte són un més de la família. Les llars que compten amb una o més mascotes ja no són cap rara avis i ho demostren les xifres que indiquen que els animals registrats a les comarques lleidatanes ja suposen més del doble que els nens i nenes de fins a 10 anys empadronats a les comarques lleidatanes. Segons les xifres facilitades pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia de Catalunya (AIAC) comptabilitzava el 2024 un total de 104.023 animals registrats en la província de Lleida. Això suposa un augment de només un 1% respecte al 2023 però si ens remuntem a fa sis anys, la xifra s’ha incrementat un 23%.

Així mateix, segons les dades de població de l’INE, a 1 de gener del 2024 hi havia censats a les comarques de Ponent un total de 43.087 nens i nenes de fins a 10 anys, xifra que ha baixat un 10,3% respecte a l’any 2018, a causa del descens continuat de la natalitat en els últims anys.

Respecte a les xifres d’animals identificats (val a recordar que encara hi ha una elevada taxa d’animals que no tenen el microxip, sobretot gats domèstics), en el conjunt de Catalunya ja superen els 1,6 milions, segons dades del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya. Del total, més d’1,3 milions són gossos i més de 345.000, gats. La resta són fures, aus, animals exòtics, rèptils o cavalls, però també hi ha peixos o altres invertebrats. L’últim any s’ha registrat una tendència a l’alça en el nombre de gats registrats amb el microxip d’identificació en comparació amb els gossos. A les comarques lleidatanes, l’any passat es van donar d’alta 2.260 felins, la qual cosa suposa un augment del 23,5% mentre que hi va haver 4.529 noves altes de gossos, un 11% menys que l’any anterior. En total, a l’AIAC es va donar entrada a 7.155 noves mascotes a la província de Lleida. A més de gossos i gats, es van registrar 350 fures, nou mamífers exòtics i tres rèptils.

La llei obliga que els gats tinguin xip identificatiu

La llei de benestar animal ha complert dos anys, però alguns aspectes segueixen pendents de reglament, un dels quals obliga a identificar els gats mitjançant microxip i mantenir al dia el seu certificat de vacunació. Una mesura que, si s’incompleix, pot portar importants multes, la quantia de les quals dependrà de la gravetat de la sanció.