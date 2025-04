El rei emèrit reclama 50.000 € a Revilla per injúries

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El rei emèrit Joan Carles de Borbó ha anunciat la interposició d’una demanda per dret a l’honor contra l’expresident càntabre Miguel Ángel Revilla per les “expressions calumnioses i injurioses” que ha abocat contra ell en diversos mitjans de comunicació des del maig del 2022 al gener del 2025. L’advocada del rei emèrit en aquesta demanda, Guadalupe Sánchez, qui també representa el nòvio de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso en les demandes que aquest ha interposat contra membres del Govern central en l’àmbit civil, reclama a Revilla la rectificació de manera pública i pels mateixos mitjans de les esmentades manifestacions i una indemnització de 50.000 euros pels danys morals causats al seu representat, que, en cas de ser-li abonats, seran donats a Càritas. Amb caràcter previ a la interposició d’aquesta demanda, l’advocada ha demanat celebrar un acte de conciliació per evitar el litigi.

Fonts de la Zarzuela van informar a EFE que es tracta d’una iniciativa personal del rei emèrit a través dels seus advocats privats i sobre la qual la Casa Reial no ha estat consultada. Per la seua part, Revilla va dir tenir la “consciència tranquil·la” i que espera rebre la demanda.