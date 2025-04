Setmana Santa: els viatgers espanyols aposten per destinacions inesperades

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Les preferències dels viatgers espanyols estan experimentant un notable canvi per a aquesta Setmana Santa 2025, amb un interès creixent per destinacions menys convencionals a Europa. Segons la recent anàlisi de eDreams Odigeo sobre les tendències de reserves, Bordeus (França) ha emergit com la gran revelació al gairebé triplicar les seues reserves respecte a l’any anterior, amb un impressionant increment del 177%, mentre que ciutats de l’Est europeu com Sofia (Bulgària) i Cracòvia (Polònia) guanyen protagonisme amb augments del 47% i 42%, respectivament.

Malgrat aquesta diversificació en les destinacions, les grans capitals europees continuen dominant les preferències dels viatgers espanyols. París, Roma i Amsterdam lideren el rànquing dels viatges més reservats per a aquest període vacacional. Tanmateix, és significatiu que sis de les deu destinacions més populars siguin nacionals, amb Palma de Mallorca ocupant la quarta posició, seguida per altres ciutats espanyoles com Madrid, Barcelona i Bilbao, que es consoliden com a opcions atractives per a aquests dies festius. La llista es completa amb Tenerife i Sevilla, aquesta última especialment reconeguda per les seues cèlebres processons i tradicions durant la Setmana Santa.

Durada de les escapades i comportament del turista espanyol

Segons les dades facilitades per eDreams, les escapades de durada mitjana seran les protagonistes aquestes vacances. El 44% dels viatgers espanyols optarà per estades d’entre 3 i 4 dies, consolidant-se com l’opció més popular. El segueixen en preferència els viatges més extensos d’una setmana o més, que representen el 26% de les reserves, mentre que les escapades de 5 a 6 dies suposen el 22% del total. Tot just un 8% dels viatgers es decantarà per escapades breus de cap de setmana.

Itàlia també destaca com a destinació d’interès creixent per als espanyols, amb Venècia registrant un increment del 29% en les seues reserves. Quant a destinacions de llarg recorregut, Buenos Aires (Argentina) està guanyant popularitat amb un augment del 29% en les reserves per a aquest període, la qual cosa reflecteix un renovat interès per destinacions transatlàntiques.

Espanya, destinació predilecta per als turistes europeus

La península ibèrica continua exercint un poderós atractiu per als visitants internacionals durant aquesta època de l’any. Els francesos encapçalen la llista de turistes estrangers que visitaran Espanya durant la Setmana Santa, representant un 29% del total. Els segueixen els alemanys amb un 22%, els italians amb un 11%, els suïssos amb un 7% i els britànics amb un 6%.

Les preferències d’aquests visitants estrangers es concentren principalment a cinc ciutats espanyoles: Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Màlaga i Alacant, que es posicionen com les destinacions més sol·licitades pel turisme internacional. Aquesta distribució demostra l’equilibrat atractiu d’Espanya, que combina destinacions urbanes amb opcions costaneres.

El fenomen de Bordeus com a destinació emergent

L’extraordinari increment en les reserves cap a Bordeus mereix especial atenció. Aquesta ciutat francesa, famosa per les seues vinyes i la seua arquitectura del segle XVIII, ha aconseguit captar l’interès dels viatgers espanyols com mai abans. Amb un augment del 177% en les reserves, es posiciona com la destinació amb més creixement per a aquesta Setmana Santa.

Bordeus.Unsplash

Factors com la millora en les connexions aèries, una oferta cultural cada vegada més diversa i l’excel·lent gastronomia de la regió han contribuït a aquest fenomen. A més, la proximitat geogràfica permet visitar la ciutat en escapades curtes, la qual cosa encaixa perfectament amb la tendència dominant de viatges de 3-4 dies que predomina entre els espanyols per a aquest període.

Per què estan guanyant popularitat les destinacions de l’Est d’Europa?

L’augment d’interès per ciutats com Sofia (Bulgària) i Cracòvia (Polònia) respon a diversos factors convergents. D’una banda, aquestes destinacions ofereixen una excel·lent relació qualitat-preu, amb costos generalment inferiors als de les capitals d’Europa Occidental. A més, presenten un ric patrimoni històric i cultural encara per descobrir per a molts viatgers espanyols.

Nucli antic de Cracòvia.Unsplash

La millora en les connexions aèries directes des de diverses ciutats espanyoles ha facilitat l’accés a aquestes destinacions, tradicionalment menys freqüentades. A això se suma una creixent recerca d’experiències autèntiques i menys massificades, tendència que s’ha accentuat després de la pandèmia.

La gastronomia local, el patrimoni arquitectònic i els preus competitius constitueixen un potent reclam per als viatgers que busquen alternatives a les destinacions més convencionals durant aquest període vacacional.

Impacte econòmic del turisme de Setmana Santa

El període vacacional de Setmana Santa representa un dels moments clau per al sector turístic espanyol, tant per la mobilitat interna dels residents com per l’arribada de visitants internacionals. Segons estimacions del sector, l’impacte econòmic d’aquestes dates pot suposar entre un 10% i un 15% del total anual a determinades regions, especialment aquelles amb forta tradició en celebracions religioses o destinacions costaneres que aprofiten aquestes dates per iniciar la temporada.

Per a destinacions com Sevilla, Màlaga o Valladolid, amb reconegudes processons declarades d'Interès Turístic Internacional, l’ocupació hotelera durant aquests dies sol arribar a xifres properes al 100%, generant un important efecte dinamitzador en l’economia local.