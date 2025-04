Vapejar ja és més car: entra en vigor el nou impost al cigarro electrònic

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Espanya ha posat en marxa un nou impost especial per als cigarros electrònics que afecta directament la butxaca de milions de vapejadors. Des de l’1 d’abril de 2025, els líquids utilitzats en aquests dispositius, tant els que contenen nicotina com els que no, experimenten un increment en el seu preu a causa d’aquest gravamen fiscal. Per a un usuari habitual, això suposa un desemborsament addicional estimat en 219 euros a l’any, segons els càlculs oficials presentats per Hisenda.

El vapeig, una pràctica que ha guanyat terreny especialment entre els més joves, està ara en el punt de mira de les autoritats fiscals. L’Enquesta Estatal sobre Ús de Drogues en Ensenyaments Secundaris (ESTUDES) de 2023 revela dades preocupants: més del 50% dels estudiants espanyols d’entre 14 i 18 anys han experimentat amb cigarros electrònics. Aquesta creixent popularitat es reflecteix també en les vendes de productes de tabac escalfat, que van assolir els 24 milions d’euros durant l’any passat.

Com afecta el nou impost al preu del vaporejo?

L’impacte econòmic d’aquesta nova mesura fiscal varia segons la concentració de nicotina dels líquids. Per a aquells amb contingut nul o inferior a 15 mg/ml, l’increment és de 0,15 euros més IVA per cada mil·lilitre. D’altra banda, els líquids amb una concentració superior a 15 mg/ml experimenten un augment de 0,20 euros més IVA per mil·lilitre. En termes pràctics, això significa que un envàs estàndard de 10 mil·lilitres amb una concentració de 10 mg/ml costarà aproximadament 2 euros més.

Les bosses de nicotina, un altre producte el consum del qual està en auge, també queden subjectes a aquest nou règim fiscal amb una taxa de 0,10 euros per gram. Un consumidor que utilitzi una mitjana de tres mil·lilitres diaris de líquid per vapejar haurà d’assumir un sobrecost d’uns 60 cèntims al dia, la qual cosa es tradueix en els esmentats 219 euros anuals.

Es pot destacar que, seguint la tendència habitual en matèria d’impostos al consum, les Canàries, Ceuta i Melilla queden exemptes de l’aplicació d’aquest gravamen.

Objectius de la mesura: salut pública i recaptació

El govern ha justificat aquesta iniciativa fiscal amb un doble objectiu. D’una banda, pretén incrementar els ingressos fiscals en un moment d’ajustaments pressupostaris. Per un altre, busca desincentivar el consum de productes relacionats amb la nicotina, especialment entre els adolescents, on el fenomen ha adquirit dimensions preocupants.

"Aquesta pujada farà que molts consumidors tornin al tabac tradicional", ha advertit un portaveu del sector del vapeig, que mostra la seua preocupació per les conseqüències econòmiques i sanitàries de la mesura. Les estimacions del mateix sector indiquen que el preu dels líquids per vapejar experimentarà un increment d’entre el 25% i el 40%, depenent del tipus de producte.

El febrer de 2025, l’associació de vapejadors ja va sol·licitar formalment l’Executiu que reconsiderés la implementació d’aquest impost. El seu principal argument: "Gravar aquests productes desincentiva el seu ús i podria fomentar el mercat negre". A més, defensen que el vapeig constitueix una alternativa menys nociva davant el consum de tabac convencional.

El vaporejo a Espanya: regulació i controvèrsia

Actualment, l’ús de cigarros electrònics al nostre país està subjecte a la Llei del Tabac, que prohibeix expressament el seu consum en espais tancats, centres educatius i transport públic. Aquesta normativa equipara en gran manera el vapeig al consum tradicional de tabac, encara que existeixen matisos diferencials.

Els cigarros electrònics van aparèixer inicialment com una alternativa per als qui desitjaven abandonar l’hàbit de fumar. El seu principal avantatge teòric: no impliquen la combustió del tabac, la qual cosa redueix l’exposició a fum i certes substàncies tòxiques. Tanmateix, la realitat mostra que moltes persones que mai no havien consumit tabac s’han iniciat directament en el vapeig, especialment adolescents i joves.

Els experts en salut pública assenyalen que la nicotina present a molts d’aquests dispositius és altament addictiva, i els adolescents resulten particularment vulnerables a causa que el seu cervell encara està en desenvolupament. La substància afecta directament el sistema de recompensa cerebral, generant una sensació de plaer que pot derivar en dependència.

Quines alternatives proposa el sector del vapeig?

Davant del nou escenari fiscal, la indústria del vaporejo ha proposat alternatives regulatòries que, segons defensen, resultarien més efectives per protegir la salut pública sense perjudicar els consumidors adults que utilitzen aquests dispositius com a mètode per deixar de fumar.

Entre les seues propostes destaquen l’establiment de límits d’edat més estrictes per a l’adquisició d’aquests productes, campanyes educatives específiques sobre els seus riscos, i una regulació diferenciada que distingeixi entre productes amb i sense nicotina.

"No es pot equiparar fiscalment un producte que ha demostrat ser menys nociu que el tabac tradicional", argumenten des de les associacions de vapejadors, que temen que aquesta mesura acabi resultant contraproduent per a la salut pública si empeny als usuaris a reprendre l’hàbit del tabac convencional o a recórrer al mercat negre.

El futur del cigarro electrònic a Espanya

El panorama per als dispositius de vapeig es presenta complex i incert. D’una banda, existeix una legítima preocupació per part de les autoritats sanitàries respecte a l’increment del seu consum, especialment entre menors. Per un altre, hi ha una demanda creixent d’opcions per als qui busquen alternatives menys nocives al tabac tradicional.

La nova càrrega impositiva podria modificar significativament el mercat espanyol del vapeig. Els experts anticipen una possible consolidació del sector, amb la desaparició de petites empreses que no puguin absorbir l’increment de costos, i un augment de les importacions particulars des de territoris on aquests productes no estan subjectes a impostos especials.

Mentrestant, la comunitat científica continua investigant els efectes a llarg termini del vaporejo, els resultats definitius del qual encara no estan disponibles a causa de la relativa novetat d’aquests dispositius al mercat. Aquest buit d’informació contribueix a la controvèrsia existent entre els qui defensen el seu potencial com a eina per a la reducció de danys i els qui alerten sobre els seus riscos.