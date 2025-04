Els jutges de pau no podran oficiar casaments a partir d’avui

Publicat per SegreLaia Pedrós Creat: Actualitzat:

A partir d’avui, els jutjats de pau ja no podran oficiar casaments, almenys, temporalment. La llei d’eficiència de Justícia aprovada al gener entra en vigor i, entre moltes altres mesures, recull una modificació de les funcions que compleixen aquests jutjats de pau: deixen de ser els encarregats del Registre Civil Municipal, una cosa que passa a mans de les noves Oficines Col·laboradores, i a la pràctica, retira als jutjats de pau la potestat de celebrar matrimonis civils. A finals de febrer, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, va avançar que s’introduirà algun tipus d’esmena perquè puguin continuar oficiant-los com a fins ara. Una rectificació que encara no s’ha fet però que es confia que arribi. A partir d’ara, els interessats a dir-se el sí vull amb una cerimònia civil ho hauran de fer a l’ajuntament o davant de notari. Bolaños va dir que el seu ministeri no té “cap inconvenient en el fet que els jutjats de pau recuperin les competències per celebrar matrimonis. Jo crec que era bo, estava socialment acceptat, era fàcil i era barat”, va concloure.

Sobre això, la jutge de pau d’Agramunt, Zoe Valero, va explicar que “fins ara el 99% dels casaments civils a Agramunt els oficiava jo i quan vam saber aquest canvi, vam distribuir els molts que hi havia programats entre alcaldia i regidors”. Valero va afegir que “s’està treballant perquè aquesta mesura canviï i tot apunta que es retrocedirà i tornarem a tenir competència”. Amb tot, va indicar que “s’han retirat els casaments civils perquè es preveu que tinguem més volum de treball amb les conciliacions (vegeu el desglossament).

Per la seua part, el jutge de pau de Tàrrega, Joan Ribó, va qualificar la nova llei com a “absurda” ja que “no té en compte la importància d’aquesta figura i no només això sinó que a partir d’ara molts documents i certificats hauran de passar prèviament per Cervera quan fer-los aquí no ens suposava ni deu minuts”.

■ La jutge de pau d’Agramunt, Zoe Valero, va explicar ahir a SEGRE que “es preveu que tinguem més volum de treball amb les conciliacions ja que, a partir d’ara, totes les demandes que s’interposin als jutjats hauran d’acreditar que prèviament els impulsors han intentat arribar a un acord, i una via de fer-ho és passant pel jutjat de pau”.

Segons Valero, l’objectiu és descongestionar els tribunals de casos menors mentre els jutjats de pau atenen “casos una mica més complexos”. Com a exemple, va indicar que en reclamacions s’incrementen els procediments amb els judicis civils de quantia igual o inferior a 150 euros i els expedients de conciliació civil fins als 10.000 euros, “mentre que fins ara eren reclamacions de fins a 90 euros”.