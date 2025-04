Atenció precoç per a més de 3.000 nens a Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de les comarques lleidatanes van atendre un total de 3.030 nens i nenes l’any passat. A Catalunya, hi va haver 52.657 atencions, cosa que representa un 5% més que el 2023. Així mateix, la xifra s’ha multiplicat per quatre des del 2003.

Segons la conselleria de Drets Socials i Inclusió, el 22% dels nens atesos presenta un trastorn del desenvolupament que afecta la relació, comunicació i funcionament mental. Més de la meitat tenen un diagnòstic d’autisme. La mitjana de dies de llista d’espera per accedir a aquests centres el 2024 va ser de 39 dies. Aquests recursos estan dedicats a nens i nenes de fins a 6 anys que presenten o es troben en risc de patir trastorns del llenguatge, de relació i comunicació o de desenvolupament motor, i que necessiten una atenció especialitzada, amb professionals en fisioteràpia, logopèdia, treball social, psicologia o neuropediatria. La conselleria assenyala que ha incrementat el pressupost un 4% per reforçar el servei, millorar la xarxa pública i garantir que tots els menors hi tinguin accés. Així mateix, s’ha posat en marxa un pla d’acció que inclou l’augment de la freqüència assistencial, impulsar un sistema d’informació propi per fer seguiment en temps real i una proposta formativa per als professionals.