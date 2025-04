Els Castellers de Lleida celebren el seu 30 aniversari amb una gran jornada festiva

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Els Castellers de Lleida compleixen 30 anys d’història i ho celebraran amb magnificència aquest dissabte amb una completa jornada festiva en el Teatre de la Llotja. L’emblemàtica agrupació ha preparat un programa d’activitats que començarà les 10:30 hores i es prolongarà fins ben entrada la nit, combinant tallers participatius, actes institucionals i, per descomptat, la construcció dels tradicionals castells.

L’esdeveniment arrancarà a l’exterior de la Llotja amb el taller Enxaneta per un dia, una iniciativa didàctica que permetrà als assistents experimentar de primera mà les sensacions de formar part d’una colla castellera. Els participants podran descobrir el minuciós procés que segueixen els castellers durant els seus entrenaments i exhibicions, comprenent així la tècnica, coordinació i confiança necessàries per aixecar aquestes impressionants torres humanes, senya d’identitat del patrimoni cultural català. A partir de les 12:00 hores, se celebrarà un vermut de germandat que servirà com a punt de trobada per a socis, simpatitzants i públic general en un ambient distès.

La programació continuarà a la tarda amb un acte institucional a les 16:00 hores en l’Auditori 1 del Teatre de la Llotja, on s’espera la presència d’autoritats locals i representants del món casteller. El moment culminant de la jornada arribarà a les 18:00 hores amb una diada castellera a l’exterior del teatre, on es podran contemplar diversos castells que posaran a prova la perícia tècnica i la cohesió de la colla ilerdenca. Com a colofó, la celebració es tancarà amb un sopar de germandat a les 21:00 hores i una festa a partir de les 22:30 a la sala multifuncional del teatre.

Tres dècades de tradició castellera a Lleida

Els Castellers de Lleida van nàixer el 1994 com a iniciativa per estendre aquesta tradició catalana més enllà de les seues zones de més arrelament històric. Durant aquests 30 anys, l’agrupació ha aconseguit consolidar-se com un referent cultural a la ciutat, contribuint significativament a la difusió i preservació dels castells, declarats Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO el 2010.