Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Deixar en mans de la intel·ligència artificial la planificació de les nostres vacances? Tot és provar-ho, encara que els resultats són dispars. La IA ha arribat amb força al món del turisme, i no només per als qui busquen respostes ràpides o gestionar els seus viatges des de casa. Agències, plataformes i professionals del sector també l’estan adoptant cada vegada més per personalitzar itineraris, optimitzar plans i fer que els processos siguin més àgils i eficients.

Per començar, li hem preguntat a ChatGPT sobre quina petita població a la demarcació de Lleida ens recomana per passar uns dies en Setmana Santa i en gairebé pocs segons obtenim el resultat: "Si busques un poble petit a la província de Lleida per celebrar la Setmana Santa, Esterri d’Àneu és una excel·lent opció. Situat a la comarca del Pallars Sobirà, aquest encantador poble és conegut per les seues tradicions i celebracions durant tot l’any, incloent la Processó del Divendres Sant, on una trentena d’'armats' desfila pels seus carrers."

No obstant, l’assistent virtual no s’atura aquí i destaca una altra opció, també dins de la demarcació de Lleida, que considera més adequat per als dies de Setmana Santa: "Cervera és una excel·lent opció per passar la Setmana Santa a Lleida. És una ciutat amb molta història i una gran tradició cultural i religiosa. Durant la Setmana Santa, se celebren processons amb segles d’història, com la Processó del Sant Enterrament, que és una de les més destacades de la comarca," encara que paradoxalment no esmenta el que fa única la capital de la Segarra en aquestes dates: La Passió. Una prova que a ChatGPT, de vegades, se li escapa informació.

Gemini, de Gmail, ens ofereix varies opcions: "Per a un ambient medieval i amb història: Guimerà, Montfalcó Murallat i Castellbò. Per a un entorn natural i pintoresc: Taüll, Durro i Arties." Què cadascú esculli el que vulgui, amb ajuda - o no - d’algun assistent virtual.