L’Inefc entrena físicament pacients oncològics

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Una trentena de pacients amb càncer de pròstata del Servei d’Oncologia Radioteràpica del Hospital Universitari Arnau de Vilanova segueixen un programa d’entrenament físic dirigit per educadors esportius d’Inefc (Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya) Lleida per millorar el seu estat de salut.

El programa, que proposa un enfocament integral que combina l’activitat física amb la tecnologia per optimitzar el tractament dels pacients, està liderat per la doctora d’oncologia radioteràpica Marta Bonet. Per la seua part, Judith Arbós i Sebastià Mas, professors d’Inefc Pirineus i Lleida, respectivament, s’han encarregat de dissenyar aquest programa d’exercici físic basat en “exercicis de força, ja que està demostrat que pacients amb més teixit muscular responen millor als tractaments mèdics”, asseguren.