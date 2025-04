Mor el sacerdot Josep Camprubí

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

El capellà Josep Cambrubí Busquets va morir ahir a l’edat de 84 anys. Va ser un sacerdot molt estimat a Tàrrega i Vilagrassa, on va estar implicat amb moltes entitats i causes. A la capital de l’Urgell va ser un dels principals impulsors i responsable durant molts anys de les colònies Sant Eloi a Gerri de la Sal, que l’any passat van commemorar 50 anys. També va ser un dels impulsors de les antigues olimpíades infantils, que es van celebrar entre els anys 1967 i 1977. A més, va formar part durant molts anys de la BAT. Camprubí va nàixer a Gironella l’11 d’abril del 1940. El 1965 va arribar a Tàrrega. El 1989 va ser nomenat administrador parroquial de Vilagrassa i el 2014 va passar a ser el rector. Precisament, el 2015, coincidint amb el 50 aniversari de la seua ordenació com a sacerdot, va rebre la distinció de fill adoptiu de Vilagrassa.