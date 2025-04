Repte solidari de 465 quilòmetres

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

Jordi i Aleix Calafell són dos germans de Vilanova de Bellpuig que han fet de la seua passió, l’esport, un repte solidari: córrer un quilòmetre més que el dia anterior durant tot el mes d’abril per recaptar fons per a Pallapupas, una ONG que treballa per fer dels hospitals infantils llocs més amens per als seus pacients. Els germans van emprendre el repte dimarts passat, dia 1, corrent tan sols un quilòmetre. Avui, hauran de completar un trajecte de cinc, sumant així 15 quilòmetres des que van començar. El projecte rep el nom d’Abril465 perquè “l’últim dia del mes haurem recorregut un total de 465 quilòmetres”, assegura a SEGRE l’Aleix. Tant ell com el Jordi són creadors de contingut de running a les xarxes socials i documenten el progrés del desafiament mitjançant vídeos als seus perfils d’Instagram: @cala.mitat i @aleixcalafell.

De fet, no és la primera vegada que aquests corredors porten a terme un repte esportiu. Segons l’Aleix, “al meu germà se li va ocórrer la idea l’any passat, quan estava passant per un moment dur psicològicament i necessitava un canvi d’aires, alguna cosa que el portés a superar-se a si mateix”. Enguany, l’Aleix ha decidit unir-se al Jordi i han afegit el vessant solidari al projecte. “Una coneguda ens va proposar col·laborar amb Pallapupas”, afirmen els germans Calafell, que no van dubtar a contactar amb l’ONG per fer-ho possible. Per a la recaptació de fons, han creat el web abril465.com, a través de la qual els interessats poden comprar mitjons (16,95 €) i samarretes (29 €) de la marca de roba de Fondarella Blood Bros Socks, o bé realitzar un donatiu amb una quantitat lliure.

Al web també han publicat un calendari que indica els diferents llocs de Catalunya on tenen previst executar el repte. Per exemple, demà acudiran a la Cursa de Bombers de Lleida i el 27 d’abril correran en la Cursa de Balàfia. Així mateix, en alguns dels vídeos estaran acompanyats per corredors professionals, com Nil Puchol o Joan Solanas, i creadors de contingut els noms dels quals “hem decidit mantenir en secret perquè siguin sorpresa”, va apuntar l’Aleix. “Superar l’última setmana d’abril serà el més difícil”, va admetre, ja que es tracta d’un repte que no pot fer qualsevol persona sense entrenament.