L’equip Robotech, de Mollerussa, a la final estatal de la First Lego League a Ferrol, Galícia. - @ROBOTECH.TEAM

L’equip Robotech, integrat per alumnes d’instituts de Mollerussa, viatjarà la propera setmana fins a Houston (EUA) per participar en la final mundial de la First Lego League, una competició educativa que planteja un desafiament cientificotecnològic. Robotech va obtenir el cap de setmana passat la màxima puntuació a la final estatal de Ferrol (Galícia).