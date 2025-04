Els joves, protagonistes de la festa dels Tres Tombs d’Anglesola

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Els joves van ser els protagonistes de la jornada d’ahir de la 42a edició dels Tres Tombs d’Anglesola. Un total de sis grups van participar en la primera Ruckana, una gimcana itinerant per les places del municipi en la qual els inscrits van haver de superar proves de força, habilitat i rapidesa. Entre d’altres, hi havia un circuit que van haver de completar amb un carro, reproduir una forma creada amb bales de palla i superar una bala de palla amb una taula de fusta amb rodes. La primera Ruckana es va amenitzar amb un correbirres. També es van organitzar activitats per als més petits, com un pintacares i cucanyes. Amb aquestes propostes, la Societat de Sant Antoni Abat va voler tornar als orígens de la festa i fomentar la participació veïnal.