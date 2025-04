Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La tensió mundial entorn de la figura d’Elon Musk ha arribat fins els carrers de Lleida. Un vehicle Tesla Model Y va ser vist aquest dilluns circulant per l’avinguda de Pinyana amb un cridaner adhesiu amb el missatge "Fuck Elon" juntament amb una bandera palestina. El fet, aparentment aïllat, reflecteix un fenomen cada vegada més estès: propietaris d’aquests vehicles elèctrics intentant distanciar-se públicament de la controvertida figura del multimilionari.

Aquest incident se suma a una preocupant tendència que comença a manifestar-se a Espanya després d’haver-se estès pels Estats Units i altres països europeus, on els cotxes d’aquesta marca han estat objecte d’atacs vandàlics i sabotatges. El propietari del vehicle lleidatà sembla haver optat per una via menys conflictiva: expressar el seu descontentament mitjançant adhesius.

Una tendència global que afecta la marca de cotxes elèctrics

La situació per a la companyia de vehicles elèctrics s’ha complicat notablement en els últims mesos. Una recent enquesta als Estats Units revela que aproximadament el 67% dels ciutadans nord-americans afirma que no adquirirà ni llogarà un cotxe d’aquesta marca, xifres alarmants per a qualsevol fabricant d’automòbils.

El deteriorament d’imatge ha portat molts propietaris a adoptar estratègies inesperades. En fòrums especialitzats i xarxes socials com Reddit, abunden les imatges de conductors que han substituït els logotips originals per emblemes d’altres marques com Toyota o Mazda. D’altres han optat per col·locar adhesius amb missatges com "El vaig comprar abans que Elon es tornés boig", intentant desvincular-se de les polèmiques generades pel CEO sense renunciar als seus vehicles.

La tensió s’ha intensificat especialment des que Musk va assumir un paper com a assessor al govern de Donald Trump, la qual cosa ha polaritzat encara més la percepció pública sobre ell i, per extensió, sobre la seua empresa automobilística.

Vandalisme i sabotatges: la cara més fosca del descontentament

Mentre a Lleida el propietari es va limitar a expressar la seua opinió mitjançant adhesius, en altres llocs la situació ha estat molt més greu. A Barcelona, un vehicle blanc va aparèixer amb el missatge "FUCK ELON" pintat en grans dimensions sobre el seu lateral, causant danys considerables a la carrosseria.

Aquests incidents no són casos aïllats. A Berlín, quatre vehicles van ser incendiats, mentre que als Estats Units els atacs contra concessionaris a Las Vegas i Kansas City han estat tan greus que, segons publica el Washington Times, l’FBI ha iniciat una investigació per possibles actes de terrorisme.

Una de les imatges més impactants que ha circulat per internet mostra un Tesla blanc aparcat a Viena amb una esvàstica roja pintada sobre la seua carrosseria. Encara que no s’ha confirmat quan va ocórrer exactament aquest acte vandàlic, les xarxes socials l’han vinculat amb gestos realitzats per Musk durant un míting d’investidura de Donald Trump, que alguns van comparar amb salutacions nazis.

La resposta dels propietaris: entre la lleialtat i el distanciament

Els propietaris d’aquests cotxes elèctrics es troben en una difícil cruïlla. D’una banda, molts van adquirir els seus vehicles atrets per la tecnologia avançada i el compromís ecològic que representaven, aspectes que no han canviat. Per un altre, la figura del seu CEO s’ha convertit en un imam de controvèrsies que afecta directament els qui condueixen aquests automòbils.

La solució adoptada per molts ha estat mantenir el vehicle però distanciar-se visualment de la marca. A més dels canvis de logotips ja esmentats, alguns propietaris han cobert completament els emblemes o han afegit adhesius amb missatges polítics contraris a les posicions expressades per Musk, com és el cas del vehicle vist a Lleida.

"És una situació complicada", comentava un propietari en un fòrum especialitzat. "M’agrada el meu cotxe, funciona perfectament i és eficient, però no vull que m’associïn amb certes postures polítiques simplement per la meua elecció de vehicle".